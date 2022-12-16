Байден после рассказа о смерти сына пригрозил начать «священную войну»

17 декабря 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Джо Байден пригрозил Конгрессу войной Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден выступил в штате Делавэр перед военными, где объявил о готовности начать «священную войну». Перед этим он рассказывал подробности о смерти старшего сына Бо. В такой форме Байден анонсировал льготы, положенные пострадавшим от «огненных ям», в которых американские военные утилизировали отходы во время войны в Ираке. «Я ясно дал понять Конгрессу Соединенных Штатов: если они не примут этот проклятый законопроект [о льготах ветеранам], я собираюсь начать священную войну», — вспылил он. Джо Байден напомнил, что сотни американских военных вернулись из зон боевых действий действий с головными болям, головокружением и раком. До этого президент США рассказывал о смерти сына. Бо Байден проходил службу в Ираке в 2008—2009 годах и умер спустя шесть лет. Врачи диагностировали у него из-за рак мозга. По мнению старшего Байдена, именно из-за «огненных ям» в Ираке у сына начала развиваться опасная болезнь. «Я помню, как звонил сын и говорил, что потерял сознание на пробежке. Это личное для всех нас» — отметил президент. Ранее Джо Байден не раз оговаривался по поводу кончины своего старшего ребенка. В качестве причин всегда были указаны боевые действия в Ираке.

Президент США Джо Байден выступил в штате Делавэр перед военными, где объявил о готовности начать «священную войну». Перед этим он рассказывал подробности о смерти старшего сына Бо. В такой форме Байден анонсировал льготы, положенные пострадавшим от «огненных ям», в которых американские военные утилизировали отходы во время войны в Ираке. «Я ясно дал понять Конгрессу Соединенных Штатов: если они не примут этот проклятый законопроект [о льготах ветеранам], я собираюсь начать священную войну», — вспылил он. Джо Байден напомнил, что сотни американских военных вернулись из зон боевых действий действий с головными болям, головокружением и раком. До этого президент США рассказывал о смерти сына. Бо Байден проходил службу в Ираке в 2008—2009 годах и умер спустя шесть лет. Врачи диагностировали у него из-за рак мозга. По мнению старшего Байдена, именно из-за «огненных ям» в Ираке у сына начала развиваться опасная болезнь. «Я помню, как звонил сын и говорил, что потерял сознание на пробежке. Это личное для всех нас» — отметил президент. Ранее Джо Байден не раз оговаривался по поводу кончины своего старшего ребенка. В качестве причин всегда были указаны боевые действия в Ираке.