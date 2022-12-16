Власти Нижневартовска разъяснили, как будут оценивать квартиры в разрушенном доме

Мэр Нижневартовска Кощенко: квартиры в доме, где произошел взрыв, будут оценивать по рыночной стоимости

17 декабря 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Кощенко пояснил, что у пострадавших будет выбор при получении жилья Фото: Елена Антипина URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко пояснил, что оценка квартир, в доме, где произошел взрыв, будет производиться исходя из рыночной стоимости. Информацию передает корреспондент URA.RU со встречи главы города Дмитрия Кощенко с пострадавшими. «Оценку делают исходя из рыночной стоимости на дату, когда будет принято решение об изъятии квартиры», — прокомментировал Кощенко. Начальник управления жилищной политики Татьяна Борисова на вопрос корреспондента URA.RU по поводу переселения пострадавших ответила: «На данный момент возможен выкуп квартир по выкупной стоимости либо предоставятся квартиры в Старом Вартовске или новых микрорайонах». Глава города пояснил, что «больше акцент делается на то, чтобы приобрести те помещения, которые ближе к центру города». При этом он напомнил, что у пострадавших будет выбор, взять денежные средства и самостоятельно приобрести жилье либо выбрать из тех вариантов, что предоставят власти муниципалитета. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска купили квартиры для жителей разрушенного дома. Дополнительные квартиры для маневренного фонда были закуплены за счет средств из окружного резервного фонда.

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко пояснил, что оценка квартир, в доме, где произошел взрыв, будет производиться исходя из рыночной стоимости. Информацию передает корреспондент URA.RU со встречи главы города Дмитрия Кощенко с пострадавшими. «Оценку делают исходя из рыночной стоимости на дату, когда будет принято решение об изъятии квартиры», — прокомментировал Кощенко. Начальник управления жилищной политики Татьяна Борисова на вопрос корреспондента URA.RU по поводу переселения пострадавших ответила: «На данный момент возможен выкуп квартир по выкупной стоимости либо предоставятся квартиры в Старом Вартовске или новых микрорайонах». Глава города пояснил, что «больше акцент делается на то, чтобы приобрести те помещения, которые ближе к центру города». При этом он напомнил, что у пострадавших будет выбор, взять денежные средства и самостоятельно приобрести жилье либо выбрать из тех вариантов, что предоставят власти муниципалитета. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска купили квартиры для жителей разрушенного дома. Дополнительные квартиры для маневренного фонда были закуплены за счет средств из окружного резервного фонда.