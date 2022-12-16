16 декабря 2022

Евросоюз наказал пермский завод за производство минометов и артиллерии

Пермский машиностроительный завод попал в список санкций ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, город пермь, мотовилиха
«Мотовилиха» попала в девятый пакет санкций ЕС Фото:
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Пермское машиностроительное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» попало в новый список санкций Евросоюза. Об этом сообщается в официальном документе ЕС.

«ПАО „Мотовилихинские заводы“ производит военную технику, артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня. Таким образом, предприятие несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе.

В девятый пакет санкций ЕС также попала пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы». Предприятие обвинили в материальной поддержке действий, которые «угрожают независимости и суверенитету Украины».

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Пермское машиностроительное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» попало в новый список санкций Евросоюза. Об этом сообщается в официальном документе ЕС. «ПАО „Мотовилихинские заводы“ производит военную технику, артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня. Таким образом, предприятие несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе. В девятый пакет санкций ЕС также попала пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы». Предприятие обвинили в материальной поддержке действий, которые «угрожают независимости и суверенитету Украины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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