Евросоюз наказал пермский завод за производство минометов и артиллерии

Пермский машиностроительный завод попал в список санкций ЕС

«Мотовилиха» попала в девятый пакет санкций ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермское машиностроительное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» попало в новый список санкций Евросоюза. Об этом сообщается в официальном документе ЕС.

«ПАО „Мотовилихинские заводы“ производит военную технику, артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня. Таким образом, предприятие несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе.

В девятый пакет санкций ЕС также попала пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы». Предприятие обвинили в материальной поддержке действий, которые «угрожают независимости и суверенитету Украины».