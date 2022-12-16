Евросоюз наказал пермский завод за производство минометов и артиллерии

Пермское машиностроительное предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» попало в новый список санкций Евросоюза. Об этом сообщается в официальном документе ЕС.
«ПАО „Мотовилихинские заводы“ производит военную технику, артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня. Таким образом, предприятие несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе.
В девятый пакет санкций ЕС также попала пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы». Предприятие обвинили в материальной поддержке действий, которые «угрожают независимости и суверенитету Украины».
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