Пермский моторный завод попал под санкции ЕС

Компания «ОДК-Пермские моторы» попала в девятый пакет санкций Евросоюза

Пермский завод включен в новый пакет санкций ЕС Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

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Пермская компания АО «ОДК-Пермские моторы» включена в новый санкционный список Евросоюза. Документ опубликован в открытых источниках.

«АО „ОДК-Пермские моторы“ занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской промышленности. Компания несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — указано в документе.

Евросоюз включил 200 физлиц и организаций в девятый пакет санкций. Туда вошли представители военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов.

АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая занимается производством авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Основное производство расположено в Перми. С 2008 пермский моторный завод входит в состав объединенной двигателестроительной корпорации.

URA.RU уже писало, что пермский завод «Редуктор-ПМ», специализирующийся на производстве вертолетных редукторов и трансмиссий, попал в американский санкционный список в конце марта. Под санкциями США к тому моменту уже находились крупные промышленные предприятия региона: АО: «ОДК-Пермские моторы» и ОДК-«Авиадвигатель».