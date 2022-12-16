16 декабря 2022

В Курганской области откроется резиденция Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, дед мороз, флешмоб дедов морозов
Резиденция Деда Мороза откроется 24 декабря Фото:

На территории этнографического комплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) откроется резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает Белозерский центр культуры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«24 декабря состоится новогодняя ярмарка и открытие резиденции Деда Мороза. Желающие смогут встретиться с Дедом Морозом, загадать желание и сделать памятные фото», — рассказывает центр культуры.

Гости праздника смогут купить свежие и качественные продукты к новогоднему столу, поучаствовать в традиционных народных и казачьих забавах, а также в фестивале снежных фигур. Концертная программа будет представлена ансамблем казачьей песни «Станица».

Ранее URA.RU писало, что резиденцию Деда Мороза в ЦПКиО должны открыть в конце декабря. Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что конструкции с подсветкой для резиденции в прошлом году украшали центральную городскую площадь.

Резиденция Деда Мороза откроется 24 декабря в 12:00

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На территории этнографического комплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) откроется резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает Белозерский центр культуры в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «24 декабря состоится новогодняя ярмарка и открытие резиденции Деда Мороза. Желающие смогут встретиться с Дедом Морозом, загадать желание и сделать памятные фото», — рассказывает центр культуры. Гости праздника смогут купить свежие и качественные продукты к новогоднему столу, поучаствовать в традиционных народных и казачьих забавах, а также в фестивале снежных фигур. Концертная программа будет представлена ансамблем казачьей песни «Станица». Ранее URA.RU писало, что резиденцию Деда Мороза в ЦПКиО должны открыть в конце декабря. Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что конструкции с подсветкой для резиденции в прошлом году украшали центральную городскую площадь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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