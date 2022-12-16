Резиденция Деда Мороза откроется 24 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории этнографического комплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) откроется резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает Белозерский центр культуры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«24 декабря состоится новогодняя ярмарка и открытие резиденции Деда Мороза. Желающие смогут встретиться с Дедом Морозом, загадать желание и сделать памятные фото», — рассказывает центр культуры.

Гости праздника смогут купить свежие и качественные продукты к новогоднему столу, поучаствовать в традиционных народных и казачьих забавах, а также в фестивале снежных фигур. Концертная программа будет представлена ансамблем казачьей песни «Станица».

Ранее URA.RU писало, что резиденцию Деда Мороза в ЦПКиО должны открыть в конце декабря. Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что конструкции с подсветкой для резиденции в прошлом году украшали центральную городскую площадь.