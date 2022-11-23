23 ноября 2022

Власти Кургана рассказали, когда откроется резиденция Деда Мороза в главном парке

Резиденция Деда Мороза в главном парке Кургана откроется в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, лужа, скамейка, жители кургана, снег в городе, весна, городской парк
Резиденция Деда Мороза в центральном парке Кургана откроется в декабре Фото:

Резиденция Деда Мороза в центральном парке культуры и отдыха в Кургане откроется в декабре. Об этом заявила мэр города Елена Ситникова во время рабочего визита с губернатором Вадимом Шумковым в ЦПКиО. Глава отметила, что конструкции с подсветкой для резиденции в прошлом году украшали центральную городскую площадь.

«Парк постоянно обновляется, появляются новые объекты. После установки линий освещения аллей и появления „звездного неба“ на центральной аллее уже сделали ремонт и подсветку мостов. Здесь планируют открыть резиденцию Деда Мороза, где можно будет оставить для него письмо с заветным желанием в специальном почтовом ящике», — сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.

Власти надеются, что «плотный график Деда Мороза позволит ему появляться и в Кургане». Ранее в мэрии отказались от салюта в новогоднюю ночь. Также в администрации не стали закупать новую иллюминацию. Оформлять город будут купленными в прошлые года гирляндами.

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Резиденция Деда Мороза в центральном парке культуры и отдыха в Кургане откроется в декабре. Об этом заявила мэр города Елена Ситникова во время рабочего визита с губернатором Вадимом Шумковым в ЦПКиО. Глава отметила, что конструкции с подсветкой для резиденции в прошлом году украшали центральную городскую площадь. «Парк постоянно обновляется, появляются новые объекты. После установки линий освещения аллей и появления „звездного неба“ на центральной аллее уже сделали ремонт и подсветку мостов. Здесь планируют открыть резиденцию Деда Мороза, где можно будет оставить для него письмо с заветным желанием в специальном почтовом ящике», — сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. Власти надеются, что «плотный график Деда Мороза позволит ему появляться и в Кургане». Ранее в мэрии отказались от салюта в новогоднюю ночь. Также в администрации не стали закупать новую иллюминацию. Оформлять город будут купленными в прошлые года гирляндами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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