Власти Кургана рассказали, когда откроется резиденция Деда Мороза в главном парке

Резиденция Деда Мороза в главном парке Кургана откроется в декабре

24 ноября 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Резиденция Деда Мороза в центральном парке Кургана откроется в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резиденция Деда Мороза в центральном парке культуры и отдыха в Кургане откроется в декабре. Об этом заявила мэр города Елена Ситникова во время рабочего визита с губернатором Вадимом Шумковым в ЦПКиО. Глава отметила, что конструкции с подсветкой для резиденции в прошлом году украшали центральную городскую площадь. «Парк постоянно обновляется, появляются новые объекты. После установки линий освещения аллей и появления „звездного неба“ на центральной аллее уже сделали ремонт и подсветку мостов. Здесь планируют открыть резиденцию Деда Мороза, где можно будет оставить для него письмо с заветным желанием в специальном почтовом ящике», — сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. Власти надеются, что «плотный график Деда Мороза позволит ему появляться и в Кургане». Ранее в мэрии отказались от салюта в новогоднюю ночь. Также в администрации не стали закупать новую иллюминацию. Оформлять город будут купленными в прошлые года гирляндами.

Резиденция Деда Мороза в центральном парке культуры и отдыха в Кургане откроется в декабре. Об этом заявила мэр города Елена Ситникова во время рабочего визита с губернатором Вадимом Шумковым в ЦПКиО. Глава отметила, что конструкции с подсветкой для резиденции в прошлом году украшали центральную городскую площадь. «Парк постоянно обновляется, появляются новые объекты. После установки линий освещения аллей и появления „звездного неба“ на центральной аллее уже сделали ремонт и подсветку мостов. Здесь планируют открыть резиденцию Деда Мороза, где можно будет оставить для него письмо с заветным желанием в специальном почтовом ящике», — сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. Власти надеются, что «плотный график Деда Мороза позволит ему появляться и в Кургане». Ранее в мэрии отказались от салюта в новогоднюю ночь. Также в администрации не стали закупать новую иллюминацию. Оформлять город будут купленными в прошлые года гирляндами.