В московских аэропортах массово отменяют рейсы из-за погоды

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, рабочий аэропорта, проверка самолета
Причиной отмены рейсов в Москве стала непогода Фото:

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов. Это следует из онлайн расписания аэропортов.

Во Внуково задержали шесть рейсов, десять отменили. Из Домодедово задержали двенадцать рейсов, отменили один. В Шереметьево тоже проблемы: отменено и задержано по шесть рейсов. Информация сообщается на онлайн-табло вылета из московских аэропортов.

«Ограничения на вылет связаны с непогодой в Москве. В скором времени ожидаются ветер, снежные заносы, и метель», — заявил метеоролог Роман Вильфанд. Его слова приводит агентство РИА Новости.

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В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов. Это следует из онлайн расписания аэропортов. Во Внуково задержали шесть рейсов, десять отменили. Из Домодедово задержали двенадцать рейсов, отменили один. В Шереметьево тоже проблемы: отменено и задержано по шесть рейсов. Информация сообщается на онлайн-табло вылета из московских аэропортов. «Ограничения на вылет связаны с непогодой в Москве. В скором времени ожидаются ветер, снежные заносы, и метель», — заявил метеоролог Роман Вильфанд. Его слова приводит агентство РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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