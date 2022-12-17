В московских аэропортах массово отменяют рейсы из-за погоды

Причиной отмены рейсов в Москве стала непогода
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов. Это следует из онлайн расписания аэропортов.
Во Внуково задержали шесть рейсов, десять отменили. Из Домодедово задержали двенадцать рейсов, отменили один. В Шереметьево тоже проблемы: отменено и задержано по шесть рейсов. Информация сообщается на
«Ограничения на вылет связаны с непогодой в Москве. В скором времени ожидаются ветер, снежные заносы, и метель», — заявил метеоролог Роман Вильфанд. Его слова приводит агентство РИА Новости.
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