Власти Запорожья придумали, как предотвратить второй Чернобыль

Защитный купол на ЗАЭС спасет от осколков, отметил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Чтобы предотвратить катастрофу, по масштабам схожей с чернобыльской, над Запорожской АЭС монтируют защитный купол. Об этом сообщил председатель движения председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол. Пока он спасет от осколков и СВУ с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал Рогов в своем
Ранее сотрудники Международного агентства по атомной энергии спрогнозировали вероятность эффекта «грязной бомбы» вокруг места удара по использованному топливу Запорожской АЭС. Взрыв на электростанции может произойти даже от попадания артиллерийского снаряда, заключили специалисты.
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