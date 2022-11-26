МАГАТЭ нашло «грязную бомбу» на Украине

При повреждении использованного топлива ЗАЭС возможен эффект «грязной бомбы», сообщает МАГАТЭ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Удар по использованному топливу на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы». Об этом заявил замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится „грязная бомба“», — сказал Чудаков во время общения с РИА Новости на полях форума «Атомэкспо» в Сочи. Замглавы отметил, что бомба не будет выглядеть как бомба в привычном понимании.

Таким образом, «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Контейнеры, в которых хранится использованное топливо, не защищены от ударов, объяснил Чудаков. Своим видом они представляют трехметровую бетонную стену.

Ранее в российских СМИ появлялась информация о создании Украиной «грязной бомбы». Последствия от ее взрыва могут оказаться страшнее, чем от Чернобыльской аварии, заявлял доктор военных наук Константин Сивков.