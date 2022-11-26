МАГАТЭ нашло «грязную бомбу» на Украине

Удар по использованному топливу на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы». Об этом заявил замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится „грязная бомба“», — сказал Чудаков во время общения с РИА Новости на полях форума «Атомэкспо» в Сочи. Замглавы отметил, что бомба не будет выглядеть как бомба в привычном понимании.
Таким образом, «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Контейнеры, в которых хранится использованное топливо, не защищены от ударов, объяснил Чудаков. Своим видом они представляют трехметровую бетонную стену.
Ранее в российских СМИ появлялась информация о создании Украиной «грязной бомбы». Последствия от ее взрыва могут оказаться страшнее, чем от Чернобыльской аварии, заявлял доктор военных наук Константин Сивков.
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Удар по использованному топливу на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы». Об этом заявил замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков. «Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится „грязная бомба“», — сказал Чудаков во время общения с РИА Новости на полях форума «Атомэкспо» в Сочи. Замглавы отметил, что бомба не будет выглядеть как бомба в привычном понимании. Таким образом, «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Контейнеры, в которых хранится использованное топливо, не защищены от ударов, объяснил Чудаков. Своим видом они представляют трехметровую бетонную стену. Ранее в российских СМИ появлялась информация о создании Украиной «грязной бомбы». Последствия от ее взрыва могут оказаться страшнее, чем от Чернобыльской аварии, заявлял доктор военных наук Константин Сивков.