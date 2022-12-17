Олимпийский чемпион по боксу оценил шансы Зеленского в бое с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы победить российского лидера Владимира Путина во время боксерского поединка и стал бы посмешищем. Таким мнением с URA.RU поделился двукратный чемпион мира и Европы и победитель Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев.
«Он мастер спорта СССР. Это высокое спортивное звание. Его он получил в единоборствах, где идет взаимодействие с соперником. Владимира Владимировича ночью разбуди, он из Зеленского посмешище сделает. Как устно, так и физически. А где бы проходил бой? В Киеве холодно. Там не топят. А в Москве он сам не захочет. Зеленский привык смешить народ и продолжает этим заниматься. И у него хорошо получается», — сказал Егор Мехонцев.
Боксер осудил высказывание Зеленского о возможной встрече на ринге с президентом России. «Это как минимум не этично — вызывать на бой человека на 30 лет старше. С ума сошел что ли. А почему тогда Путин не вызывает [президента США Джо] Байдена, если бы так решались политические вопросы? Это глупо и смешно. Речь идет о безопасности людей, целостности государств. Такие реплики не допустимы», — отметил спортсмен.
Олимпийский чемпион удивился, почему президент Украины не предложил провести поединок на пистолетах. «А почему тогда не на дуэль, как Пушкин и Дантес? Кстати, Пушкин тоже увлекался боксом. Но пошел на дуэль с Дентесом. Наши писатели были настоящими гангстерами», — добавил собеседник агентства.
Ранее Владимир Зеленский в интервью LCI заявил, что готов хоть завтра выйти на ринг с Владимиром Путиным. По его словам, так решают вопросы настоящие мужчины.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы победить российского лидера Владимира Путина во время боксерского поединка и стал бы посмешищем. Таким мнением с URA.RU поделился двукратный чемпион мира и Европы и победитель Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев. «Он мастер спорта СССР. Это высокое спортивное звание. Его он получил в единоборствах, где идет взаимодействие с соперником. Владимира Владимировича ночью разбуди, он из Зеленского посмешище сделает. Как устно, так и физически. А где бы проходил бой? В Киеве холодно. Там не топят. А в Москве он сам не захочет. Зеленский привык смешить народ и продолжает этим заниматься. И у него хорошо получается», — сказал Егор Мехонцев. Боксер осудил высказывание Зеленского о возможной встрече на ринге с президентом России. «Это как минимум не этично — вызывать на бой человека на 30 лет старше. С ума сошел что ли. А почему тогда Путин не вызывает [президента США Джо] Байдена, если бы так решались политические вопросы? Это глупо и смешно. Речь идет о безопасности людей, целостности государств. Такие реплики не допустимы», — отметил спортсмен. Олимпийский чемпион удивился, почему президент Украины не предложил провести поединок на пистолетах. «А почему тогда не на дуэль, как Пушкин и Дантес? Кстати, Пушкин тоже увлекался боксом. Но пошел на дуэль с Дентесом. Наши писатели были настоящими гангстерами», — добавил собеседник агентства. Ранее Владимир Зеленский в интервью LCI заявил, что готов хоть завтра выйти на ринг с Владимиром Путиным. По его словам, так решают вопросы настоящие мужчины.