Олимпийский чемпион по боксу оценил шансы Зеленского в бое с Путиным

Олимпийский чемпион Мехонцев: Зеленский стал бы посмешищем на ринге против Путина

17 декабря 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Егор Мехонцев осудил Зеленского за предложение провести поединок с Путиным Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы победить российского лидера Владимира Путина во время боксерского поединка и стал бы посмешищем. Таким мнением с URA.RU поделился двукратный чемпион мира и Европы и победитель Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев. «Он мастер спорта СССР. Это высокое спортивное звание. Его он получил в единоборствах, где идет взаимодействие с соперником. Владимира Владимировича ночью разбуди, он из Зеленского посмешище сделает. Как устно, так и физически. А где бы проходил бой? В Киеве холодно. Там не топят. А в Москве он сам не захочет. Зеленский привык смешить народ и продолжает этим заниматься. И у него хорошо получается», — сказал Егор Мехонцев. Боксер осудил высказывание Зеленского о возможной встрече на ринге с президентом России. «Это как минимум не этично — вызывать на бой человека на 30 лет старше. С ума сошел что ли. А почему тогда Путин не вызывает [президента США Джо] Байдена, если бы так решались политические вопросы? Это глупо и смешно. Речь идет о безопасности людей, целостности государств. Такие реплики не допустимы», — отметил спортсмен. Олимпийский чемпион удивился, почему президент Украины не предложил провести поединок на пистолетах. «А почему тогда не на дуэль, как Пушкин и Дантес? Кстати, Пушкин тоже увлекался боксом. Но пошел на дуэль с Дентесом. Наши писатели были настоящими гангстерами», — добавил собеседник агентства. Ранее Владимир Зеленский в интервью LCI заявил, что готов хоть завтра выйти на ринг с Владимиром Путиным. По его словам, так решают вопросы настоящие мужчины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы победить российского лидера Владимира Путина во время боксерского поединка и стал бы посмешищем. Таким мнением с URA.RU поделился двукратный чемпион мира и Европы и победитель Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев. «Он мастер спорта СССР. Это высокое спортивное звание. Его он получил в единоборствах, где идет взаимодействие с соперником. Владимира Владимировича ночью разбуди, он из Зеленского посмешище сделает. Как устно, так и физически. А где бы проходил бой? В Киеве холодно. Там не топят. А в Москве он сам не захочет. Зеленский привык смешить народ и продолжает этим заниматься. И у него хорошо получается», — сказал Егор Мехонцев. Боксер осудил высказывание Зеленского о возможной встрече на ринге с президентом России. «Это как минимум не этично — вызывать на бой человека на 30 лет старше. С ума сошел что ли. А почему тогда Путин не вызывает [президента США Джо] Байдена, если бы так решались политические вопросы? Это глупо и смешно. Речь идет о безопасности людей, целостности государств. Такие реплики не допустимы», — отметил спортсмен. Олимпийский чемпион удивился, почему президент Украины не предложил провести поединок на пистолетах. «А почему тогда не на дуэль, как Пушкин и Дантес? Кстати, Пушкин тоже увлекался боксом. Но пошел на дуэль с Дентесом. Наши писатели были настоящими гангстерами», — добавил собеседник агентства. Ранее Владимир Зеленский в интервью LCI заявил, что готов хоть завтра выйти на ринг с Владимиром Путиным. По его словам, так решают вопросы настоящие мужчины.