Терапевт Лишин раскрыл главное отличие текущей эпидемии гриппа

Терапевт Лишин предупредил об опасном кашле до рвоты из-за гриппа

18 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

При кашле опасно заниматься спортом, сказал Виктор Лишин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Вспышка гриппа в России в этом году отличается сильным кашлем, который может привести к поражению всего организма, начиная от суставов и заканчивая легкими. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. «Штаммы конечно, отличаются. Просто есть специфика. Он немножко отличается в плане проявлений. Он дает трахеальный кашель. Грипп сам по себе — это температура до 40 градусов. Иногда еще с кашлем. Первые день-два больше никаких симптомов нет. И разница в том, что этот кашель может долго беспокоить и, соответственно, быть затяжным. Если сравнить с прошлыми годами, есть некоторая особенность. В кашле в большей степени. У некоторых даже до рвоты доходит», — сказал Виктор Лишин. По словам врача, именно кашель может привести к поражению всего организма. «Если человек остается физически активным, стрессы продолжаются, ходит на работу, в зал, тогда могут быть очень плохие последствия. Это осложнения на суставы, иммунную систему, легочную ткань, хронические заболевания могут появиться. Поражается весь организм, и нельзя сказать конкретно, какие отделы в большей степени. Коронавирус больше давал на легкие и сердце, а с гриппом по-другому. Страдает весь организм», — отметил врач.

Вспышка гриппа в России в этом году отличается сильным кашлем, который может привести к поражению всего организма, начиная от суставов и заканчивая легкими. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. «Штаммы конечно, отличаются. Просто есть специфика. Он немножко отличается в плане проявлений. Он дает трахеальный кашель. Грипп сам по себе — это температура до 40 градусов. Иногда еще с кашлем. Первые день-два больше никаких симптомов нет. И разница в том, что этот кашель может долго беспокоить и, соответственно, быть затяжным. Если сравнить с прошлыми годами, есть некоторая особенность. В кашле в большей степени. У некоторых даже до рвоты доходит», — сказал Виктор Лишин. По словам врача, именно кашель может привести к поражению всего организма. «Если человек остается физически активным, стрессы продолжаются, ходит на работу, в зал, тогда могут быть очень плохие последствия. Это осложнения на суставы, иммунную систему, легочную ткань, хронические заболевания могут появиться. Поражается весь организм, и нельзя сказать конкретно, какие отделы в большей степени. Коронавирус больше давал на легкие и сердце, а с гриппом по-другому. Страдает весь организм», — отметил врач.