В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате столкновения манипулятора и легкового автомобиля погибло два человека. Информация об этом появилась в местном паблике с происшествиями «Новый Уренгой ДПС».
«Сильное ДТП западная объездная пробки в обе стороны. Один манипулятор камаз, вторую не смог узнать. Два трупа», — говорится в обсуждении очевидцев.
Из-за ДТП образовалась большая пробка, дорога перекрыта. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что на дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии с инкасаторской машиной погиб мужчина. В лоб столкнулись «Форвард» и «УАЗ-Патриот».
Легковой автомобиль получил сильные повреждения
telegram-канал «Новый Уренгой ДПС»
Столкновение произошло между манипулятором и легковым автомобилем
В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате столкновения манипулятора и легкового автомобиля погибло два человека. Информация об этом появилась в местном паблике с происшествиями «Новый Уренгой ДПС». «Сильное ДТП западная объездная пробки в обе стороны. Один манипулятор камаз, вторую не смог узнать. Два трупа», — говорится в обсуждении очевидцев. Из-за ДТП образовалась большая пробка, дорога перекрыта. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии с инкасаторской машиной погиб мужчина. В лоб столкнулись «Форвард» и «УАЗ-Патриот».