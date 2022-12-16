16 декабря 2022
15 декабря 2022

В ЯНАО после столкновения с манипулятором погибло два человека. Фото, видео

В ЯНАО после столкновения с манипулятором двое погибших
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный переезд. Арамиль, снег, покрышки, дтп, остатки автомобиля
Легковой автомобиль получил сильные повреждения Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате столкновения манипулятора и легкового автомобиля погибло два человека. Информация об этом появилась в местном паблике с происшествиями «Новый Уренгой ДПС».

«Сильное ДТП западная объездная пробки в обе стороны. Один манипулятор камаз, вторую не смог узнать. Два трупа», — говорится в обсуждении очевидцев.

Из-за ДТП образовалась большая пробка, дорога перекрыта. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии с инкасаторской машиной погиб мужчина. В лоб столкнулись «Форвард» и «УАЗ-Патриот».

Легковой автомобиль получил сильные повреждения
Столкновение произошло между манипулятором и легковым автомобилем

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в результате столкновения манипулятора и легкового автомобиля погибло два человека. Информация об этом появилась в местном паблике с происшествиями «Новый Уренгой ДПС». «Сильное ДТП западная объездная пробки в обе стороны. Один манипулятор камаз, вторую не смог узнать. Два трупа», — говорится в обсуждении очевидцев. Из-за ДТП образовалась большая пробка, дорога перекрыта. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии с инкасаторской машиной погиб мужчина. В лоб столкнулись «Форвард» и «УАЗ-Патриот».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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