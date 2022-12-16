16 декабря 2022

Жители челябинской деревни просят губернатора пустить к ним автобус

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Город. Курган, пазик, автобус, паз
Жители просят хотя бы сделать заезд транспорта, идущего в Саккулово, в Урефты Фото:

Жители деревни Урефты Сосновского района Челябинской области жалуются на отсутствие транспорта, на котором можно уехать. Об этом они написали в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте! Алексей Леонидович, когда уже наконец-то нас услышат?! Живем в деревне Урефты, и нет общественного транспорта. Не рентабельно запускать маршрут в деревню, ведь маршрутка едет в поселок Саккулово по трассе, в Киржакуль заезжать им рентабельно, а нам заезд в деревню трудно сделать?!» — пишет в паблике жительница деревни Ксения.

Жительница жалуется, что транспортники говорят, что в их деревни живет «полторы калеки» (официально в Урефтах проживает 87 человек, в то время как в Киржакуле — 375, а в Саккулово — около полутора тысяч человек). Администрация, по словам урефчанки, эту проблему не решает, так же, как и другие проблемы, например, с асфальтом и электричеством.

Ранее жители челябинского села жаловались на то, что ученики младших классов мерзнут на уроках. Температура в кабинетах Коротановской школы Чебаркульского района была ниже нормы на 10 градусов.

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Жители деревни Урефты Сосновского района Челябинской области жалуются на отсутствие транспорта, на котором можно уехать. Об этом они написали в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте! Алексей Леонидович, когда уже наконец-то нас услышат?! Живем в деревне Урефты, и нет общественного транспорта. Не рентабельно запускать маршрут в деревню, ведь маршрутка едет в поселок Саккулово по трассе, в Киржакуль заезжать им рентабельно, а нам заезд в деревню трудно сделать?!» — пишет в паблике жительница деревни Ксения. Жительница жалуется, что транспортники говорят, что в их деревни живет «полторы калеки» (официально в Урефтах проживает 87 человек, в то время как в Киржакуле — 375, а в Саккулово — около полутора тысяч человек). Администрация, по словам урефчанки, эту проблему не решает, так же, как и другие проблемы, например, с асфальтом и электричеством. Ранее жители челябинского села жаловались на то, что ученики младших классов мерзнут на уроках. Температура в кабинетах Коротановской школы Чебаркульского района была ниже нормы на 10 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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