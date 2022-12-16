Жители челябинской деревни просят губернатора пустить к ним автобус

17 декабря 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Жители просят хотя бы сделать заезд транспорта, идущего в Саккулово, в Урефты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители деревни Урефты Сосновского района Челябинской области жалуются на отсутствие транспорта, на котором можно уехать. Об этом они написали в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте! Алексей Леонидович, когда уже наконец-то нас услышат?! Живем в деревне Урефты, и нет общественного транспорта. Не рентабельно запускать маршрут в деревню, ведь маршрутка едет в поселок Саккулово по трассе, в Киржакуль заезжать им рентабельно, а нам заезд в деревню трудно сделать?!» — пишет в паблике жительница деревни Ксения. Жительница жалуется, что транспортники говорят, что в их деревни живет «полторы калеки» (официально в Урефтах проживает 87 человек, в то время как в Киржакуле — 375, а в Саккулово — около полутора тысяч человек). Администрация, по словам урефчанки, эту проблему не решает, так же, как и другие проблемы, например, с асфальтом и электричеством. Ранее жители челябинского села жаловались на то, что ученики младших классов мерзнут на уроках. Температура в кабинетах Коротановской школы Чебаркульского района была ниже нормы на 10 градусов.

Жители деревни Урефты Сосновского района Челябинской области жалуются на отсутствие транспорта, на котором можно уехать. Об этом они написали в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте! Алексей Леонидович, когда уже наконец-то нас услышат?! Живем в деревне Урефты, и нет общественного транспорта. Не рентабельно запускать маршрут в деревню, ведь маршрутка едет в поселок Саккулово по трассе, в Киржакуль заезжать им рентабельно, а нам заезд в деревню трудно сделать?!» — пишет в паблике жительница деревни Ксения. Жительница жалуется, что транспортники говорят, что в их деревни живет «полторы калеки» (официально в Урефтах проживает 87 человек, в то время как в Киржакуле — 375, а в Саккулово — около полутора тысяч человек). Администрация, по словам урефчанки, эту проблему не решает, так же, как и другие проблемы, например, с асфальтом и электричеством. Ранее жители челябинского села жаловались на то, что ученики младших классов мерзнут на уроках. Температура в кабинетах Коротановской школы Чебаркульского района была ниже нормы на 10 градусов.