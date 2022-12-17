Полковник США Блэк: Украина проиграла в конфликте с Россией

18 декабря 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

Экс-полковник США Ричард Блэк заявил, что поражение Украины в сражении за Артемовск говорит о поражении в конфликте Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом сообщил экс- полковник США Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. «Сражение за Артемовск, которое развернулось сейчас на территории Украины, постепенно стало катастрофой для украинской армии. Россия же успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года», — сказал Блэк на видеоконференции, которая велась на Youtube-канале «Schiller Institute» . Он также добавил, что Россия побеждает в Бахмуте (Артемовск, — прим. URA.RU). Соответственно, Украина проигрывает в Бахмуте, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что потери Вооруженных сил Украины под Артемовском превышают 10 тысяч бойцов. Ежедневные погибают от 200 украинских военнослужащих. Причиной этому является то, что командование нередко бросает свои подразделения.

Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом сообщил экс- полковник США Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. «Сражение за Артемовск, которое развернулось сейчас на территории Украины, постепенно стало катастрофой для украинской армии. Россия же успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года», — сказал Блэк на видеоконференции, которая велась на Youtube-канале «Schiller Institute». Он также добавил, что Россия побеждает в Бахмуте (Артемовск, — прим. URA.RU). Соответственно, Украина проигрывает в Бахмуте, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что потери Вооруженных сил Украины под Артемовском превышают 10 тысяч бойцов. Ежедневные погибают от 200 украинских военнослужащих. Причиной этому является то, что командование нередко бросает свои подразделения.