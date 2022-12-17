17 декабря 2022

Полковник США Блэк: Украина проиграла в конфликте с Россией

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Мариуполь,виды города, война, мины, разрушения
Экс-полковник США Ричард Блэк заявил, что поражение Украины в сражении за Артемовск говорит о поражении в конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом сообщил экс- полковник США Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

«Сражение за Артемовск, которое развернулось сейчас на территории Украины, постепенно стало катастрофой для украинской армии. Россия же успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года», — сказал Блэк на видеоконференции, которая велась на Youtube-канале «Schiller Institute».

Он также добавил, что Россия побеждает в Бахмуте (Артемовск, — прим. URA.RU). Соответственно, Украина проигрывает в Бахмуте, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте с Россией.

Ранее URA.RU сообщало, что потери Вооруженных сил Украины под Артемовском превышают 10 тысяч бойцов. Ежедневные погибают от 200 украинских военнослужащих. Причиной этому является то, что командование нередко бросает свои подразделения.

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Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом сообщил экс- полковник США Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. «Сражение за Артемовск, которое развернулось сейчас на территории Украины, постепенно стало катастрофой для украинской армии. Россия же успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года», — сказал Блэк на видеоконференции, которая велась на Youtube-канале «Schiller Institute». Он также добавил, что Россия побеждает в Бахмуте (Артемовск, — прим. URA.RU). Соответственно, Украина проигрывает в Бахмуте, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что потери Вооруженных сил Украины под Артемовском превышают 10 тысяч бойцов. Ежедневные погибают от 200 украинских военнослужащих. Причиной этому является то, что командование нередко бросает свои подразделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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