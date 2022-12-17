Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом сообщил экс- полковник США Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.
«Сражение за Артемовск, которое развернулось сейчас на территории Украины, постепенно стало катастрофой для украинской армии. Россия же успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года», — сказал Блэк на видеоконференции, которая велась на Youtube-канале «Schiller Institute».
Он также добавил, что Россия побеждает в Бахмуте (Артемовск, — прим. URA.RU). Соответственно, Украина проигрывает в Бахмуте, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте с Россией.
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Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом сообщил экс- полковник США Ричард Блэк во время видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. «Сражение за Артемовск, которое развернулось сейчас на территории Украины, постепенно стало катастрофой для украинской армии. Россия же успешно приступила к увеличению своих вооруженных сил в четыре раза к началу следующего года», — сказал Блэк на видеоконференции, которая велась на Youtube-канале «Schiller Institute». Он также добавил, что Россия побеждает в Бахмуте (Артемовск, — прим. URA.RU). Соответственно, Украина проигрывает в Бахмуте, что свидетельствует о крупном стратегическом сражении в конфликте с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что потери Вооруженных сил Украины под Артемовском превышают 10 тысяч бойцов. Ежедневные погибают от 200 украинских военнослужащих. Причиной этому является то, что командование нередко бросает свои подразделения.