17 декабря 2022

Посольство РФ: врачи борются за жизнь перенесшего теракт главы Русского дома в ЦАР

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Состояние Дмитрия Сытого после покушения остается стабильно тяжелым Фото:

Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым после покушения. Об этом сообщает посольство РФ в ЦАР.

«По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора „Русского дома“ Дмитрия Сытого, пострадавшего в ходе теракта 16 декабря, остается стабильно тяжелым. Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина», — передает слова посольства РФ в ЦАР РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что Сытый получил посылку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. При открытии оно сдетонировало у него в руках.

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Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым после покушения. Об этом сообщает посольство РФ в ЦАР. «По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора „Русского дома“ Дмитрия Сытого, пострадавшего в ходе теракта 16 декабря, остается стабильно тяжелым. Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина», — передает слова посольства РФ в ЦАР РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что Сытый получил посылку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. При открытии оно сдетонировало у него в руках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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