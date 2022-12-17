Посольство РФ: врачи борются за жизнь перенесшего теракт главы Русского дома в ЦАР

Состояние Дмитрия Сытого после покушения остается стабильно тяжелым
Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым после покушения. Об этом сообщает посольство РФ в ЦАР.
«По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора „Русского дома“ Дмитрия Сытого, пострадавшего в ходе теракта 16 декабря, остается стабильно тяжелым. Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина», — передает слова посольства РФ в ЦАР РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что Сытый получил посылку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. При открытии оно сдетонировало у него в руках.
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