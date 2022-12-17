Посольство РФ: врачи борются за жизнь перенесшего теракт главы Русского дома в ЦАР

18 декабря 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Состояние Дмитрия Сытого после покушения остается стабильно тяжелым Фото: Анна Майорова © URA.RU Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым после покушения. Об этом сообщает посольство РФ в ЦАР. «По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора „Русского дома“ Дмитрия Сытого, пострадавшего в ходе теракта 16 декабря, остается стабильно тяжелым. Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина», — передает слова посольства РФ в ЦАР РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что Сытый получил посылку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. При открытии оно сдетонировало у него в руках.

Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым после покушения. Об этом сообщает посольство РФ в ЦАР. «По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора „Русского дома“ Дмитрия Сытого, пострадавшего в ходе теракта 16 декабря, остается стабильно тяжелым. Специалисты продолжают бороться за его жизнь. Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина», — передает слова посольства РФ в ЦАР РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что Сытый получил посылку, внутри которой находилось взрывчатое вещество. При открытии оно сдетонировало у него в руках.