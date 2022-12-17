17 декабря 2022

США объявили чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Мэр Эль-Пасо в США объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой из-за наплыва мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Количество мигрантов резко выросло с 2,5 до 6 тысяч человек, заявил Оскар Лисер Фото:

Из-за грядущего наплыва мигрантов на границе США и Мексики введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил мэр города Эль-Пасо Оскар Лисер.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, я должен действовать немедленно и ввести режим чрезвычайного положения», — передает слова Лисера РИА Новости. Глава города подчеркнул, что такое решение было принято на фоне сообщений, что федеральные власти США выразили неготовность справиться с резким ростом количества беженцев с 2,5 до 6 тысяч. Введение соответствующего положения позволит властям эффективнее реагировать в ответ на сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что количество россиян, приезжающих в США через Мексику, выросло в 46 раз и составило 21 763 человек. Этим летом в американском штате Техас был обнаружен грузовой прицеп, в котором погибло 46 мигрантов из Латинской Америки, передает «Общественное телевидение России».

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Из-за грядущего наплыва мигрантов на границе США и Мексики введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил мэр города Эль-Пасо Оскар Лисер. «Учитывая сложившуюся ситуацию, я должен действовать немедленно и ввести режим чрезвычайного положения», — передает слова Лисера РИА Новости. Глава города подчеркнул, что такое решение было принято на фоне сообщений, что федеральные власти США выразили неготовность справиться с резким ростом количества беженцев с 2,5 до 6 тысяч. Введение соответствующего положения позволит властям эффективнее реагировать в ответ на сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что количество россиян, приезжающих в США через Мексику, выросло в 46 раз и составило 21 763 человек. Этим летом в американском штате Техас был обнаружен грузовой прицеп, в котором погибло 46 мигрантов из Латинской Америки, передает «Общественное телевидение России».
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