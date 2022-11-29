NYT: число россиян, сбежавших в США через Мексику, выросло в 46 раз

30 ноября 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Только за октябрь в США прибыло 3879 россиян, сообщает NYT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число россиян, сбежавших в США через Мексику, увеличилось в 46 раз. Такие данные приводит обозреватель Мариам Джордан для американской газеты The New York Times. «[До начала спецоперации на Украине россияне] хлынули из страны и искали убежища в Соединенных Штатах. В 2022 финансовом году властями США на южной границе было оформлено 21 763 россиянина по сравнению с 467 в 2020 году. Только за октябрь 2022 года прибыло 3879 человек», — пишет Мариам Джоржан в своей статье, ссылаясь на данные американской пограничной службы. Автор материала отмечает, что вопреки ожиданиям убежища и свободы, многие россияне помещаются в иммиграционные центры содержания под стражей, которые напоминают тюрьмы. По его словам, адвокаты, которые регулярно работают с мигрантами, говорят, что некоторые россияне остаются в заключении в течение нескольких месяцев в чрезвычайно суровых условиях. Иммиграционный адвокат из Сан-Франциско Светлана Кафф отметила, что чаще всего именно россиян отправляют под стражу. По ее словам, она была завалена их просьбами о помощи. После начала мобилизационных мероприятий, в Европу въехали более ста тысяч российских граждан. В Казахстане на данный момент находится около ста тысяч эмигрантов из России. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала жестче относиться к эмигрантам.

Число россиян, сбежавших в США через Мексику, увеличилось в 46 раз. Такие данные приводит обозреватель Мариам Джордан для американской газеты The New York Times. «[До начала спецоперации на Украине россияне] хлынули из страны и искали убежища в Соединенных Штатах. В 2022 финансовом году властями США на южной границе было оформлено 21 763 россиянина по сравнению с 467 в 2020 году. Только за октябрь 2022 года прибыло 3879 человек», — пишет Мариам Джоржан в своей статье, ссылаясь на данные американской пограничной службы. Автор материала отмечает, что вопреки ожиданиям убежища и свободы, многие россияне помещаются в иммиграционные центры содержания под стражей, которые напоминают тюрьмы. По его словам, адвокаты, которые регулярно работают с мигрантами, говорят, что некоторые россияне остаются в заключении в течение нескольких месяцев в чрезвычайно суровых условиях. Иммиграционный адвокат из Сан-Франциско Светлана Кафф отметила, что чаще всего именно россиян отправляют под стражу. По ее словам, она была завалена их просьбами о помощи. После начала мобилизационных мероприятий, в Европу въехали более ста тысяч российских граждан. В Казахстане на данный момент находится около ста тысяч эмигрантов из России. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала жестче относиться к эмигрантам.