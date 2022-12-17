Челябинский депутат Госдумы привез лекарства во фронтовой госпиталь. Фото

18 декабря 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Станислав Наумов регулярно отправляет грузы в зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В госпиталь Луганска привезли лекарства для лечения раненых военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов в соцсетях. «Привезли в Луганский госпиталь лекарства раненым парням. Большинство из них из ЧВК Вагнер. Особое внимание тем, кто в ожоговом отделении», — рассказал Наумов в своем telegram-канале. Парламентарий уточнил, что помощь оказывается всем военнослужащим. Кроме того, организовано информационное взаимодействие с родственниками раненых. Челябинская область помогает жителям Донбасса и военнослужащим с начала спецоперации. За все время ее проведения из региона было отправлено свыше 450 тысяч тонн груза. В госпитале Луганска оказывают помощь всем военнослужащим Telegram-канал Станислава Наумова Депутат Госдумы прибыл в госпиталь Луганска с грузом медикаментов Telegram-канал Станислава Наумова

В госпиталь Луганска привезли лекарства для лечения раненых военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов в соцсетях. «Привезли в Луганский госпиталь лекарства раненым парням. Большинство из них из ЧВК Вагнер. Особое внимание тем, кто в ожоговом отделении», — рассказал Наумов в своем telegram-канале. Парламентарий уточнил, что помощь оказывается всем военнослужащим. Кроме того, организовано информационное взаимодействие с родственниками раненых. Челябинская область помогает жителям Донбасса и военнослужащим с начала спецоперации. За все время ее проведения из региона было отправлено свыше 450 тысяч тонн груза.