17 декабря 2022
16 декабря 2022

Челябинский депутат Госдумы привез лекарства во фронтовой госпиталь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
Станислав Наумов регулярно отправляет грузы в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В госпиталь Луганска привезли лекарства для лечения раненых военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов в соцсетях.

«Привезли в Луганский госпиталь лекарства раненым парням. Большинство из них из ЧВК Вагнер. Особое внимание тем, кто в ожоговом отделении», — рассказал Наумов в своем telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что помощь оказывается всем военнослужащим. Кроме того, организовано информационное взаимодействие с родственниками раненых.

Челябинская область помогает жителям Донбасса и военнослужащим с начала спецоперации. За все время ее проведения из региона было отправлено свыше 450 тысяч тонн груза.

В госпитале Луганска оказывают помощь всем военнослужащим
Депутат Госдумы прибыл в госпиталь Луганска с грузом медикаментов

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В госпиталь Луганска привезли лекарства для лечения раненых военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов в соцсетях. «Привезли в Луганский госпиталь лекарства раненым парням. Большинство из них из ЧВК Вагнер. Особое внимание тем, кто в ожоговом отделении», — рассказал Наумов в своем telegram-канале. Парламентарий уточнил, что помощь оказывается всем военнослужащим. Кроме того, организовано информационное взаимодействие с родственниками раненых. Челябинская область помогает жителям Донбасса и военнослужащим с начала спецоперации. За все время ее проведения из региона было отправлено свыше 450 тысяч тонн груза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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