17 декабря 2022
16 декабря 2022

На улицы Челябинска вышли больше двух тысяч рабочих и техника. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд по уборке снега. Челябинск., снег, трактор
Снег убирают 290 единиц техники и почти две тысячи дорожников Фото:

В Челябинске 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих устраняют последствия обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Последствия ночного снегопада устраняют 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих. Подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили, что параллельно с уборкой осуществляется вывоз снега. Для оперативного реагирования на все сигналы горожанам предложили отправлять адрес и фото проблемного участка диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25. Заявки принимаются в любом мессенджере.

Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начнется 18 декабря. Из-за потепления он может сопровождаться мокрым снегом и дождем. В областном ГИБДД попросили водителей по возможности отказаться от поездок.

Челябинск очищают от снега 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих
Подрядчики убирают снег на остановках и пешеходных переходах

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В Челябинске 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих устраняют последствия обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Последствия ночного снегопада устраняют 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих. Подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам», — уточнили в пресс-службе мэрии. В мэрии добавили, что параллельно с уборкой осуществляется вывоз снега. Для оперативного реагирования на все сигналы горожанам предложили отправлять адрес и фото проблемного участка диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25. Заявки принимаются в любом мессенджере. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начнется 18 декабря. Из-за потепления он может сопровождаться мокрым снегом и дождем. В областном ГИБДД попросили водителей по возможности отказаться от поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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