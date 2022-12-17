На улицы Челябинска вышли больше двух тысяч рабочих и техника. Фото, видео

18 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Снег убирают 290 единиц техники и почти две тысячи дорожников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих устраняют последствия обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Последствия ночного снегопада устраняют 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих. Подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам», — уточнили в пресс-службе мэрии. В мэрии добавили, что параллельно с уборкой осуществляется вывоз снега. Для оперативного реагирования на все сигналы горожанам предложили отправлять адрес и фото проблемного участка диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25. Заявки принимаются в любом мессенджере. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начнется 18 декабря. Из-за потепления он может сопровождаться мокрым снегом и дождем. В областном ГИБДД попросили водителей по возможности отказаться от поездок. Челябинск очищают от снега 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих Пресс-служба администрации Челябинска Подрядчики убирают снег на остановках и пешеходных переходах Пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих устраняют последствия обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Последствия ночного снегопада устраняют 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих. Подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам», — уточнили в пресс-службе мэрии. В мэрии добавили, что параллельно с уборкой осуществляется вывоз снега. Для оперативного реагирования на все сигналы горожанам предложили отправлять адрес и фото проблемного участка диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25. Заявки принимаются в любом мессенджере. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начнется 18 декабря. Из-за потепления он может сопровождаться мокрым снегом и дождем. В областном ГИБДД попросили водителей по возможности отказаться от поездок.