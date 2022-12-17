В Челябинске 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих устраняют последствия обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Последствия ночного снегопада устраняют 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих. Подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В мэрии добавили, что параллельно с уборкой осуществляется вывоз снега. Для оперативного реагирования на все сигналы горожанам предложили отправлять адрес и фото проблемного участка диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25. Заявки принимаются в любом мессенджере.
Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начнется 18 декабря. Из-за потепления он может сопровождаться мокрым снегом и дождем. В областном ГИБДД попросили водителей по возможности отказаться от поездок.
Челябинск очищают от снега 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих
Пресс-служба администрации Челябинска
Подрядчики убирают снег на остановках и пешеходных переходах
В Челябинске 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих устраняют последствия обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Последствия ночного снегопада устраняют 290 единиц техники и 1854 дорожных рабочих. Подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам», — уточнили в пресс-службе мэрии. В мэрии добавили, что параллельно с уборкой осуществляется вывоз снега. Для оперативного реагирования на все сигналы горожанам предложили отправлять адрес и фото проблемного участка диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25. Заявки принимаются в любом мессенджере. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который начнется 18 декабря. Из-за потепления он может сопровождаться мокрым снегом и дождем. В областном ГИБДД попросили водителей по возможности отказаться от поездок.