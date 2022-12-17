Экс-посол США пересказал, как глава ЦРУ убеждал РФ не начинать СВО

Экс-посол США Салливан: глава ЦРУ убеждал РФ не начинать СВО

18 декабря 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

США заявляли о серьезных последствиях для России в случае начала СВО, заявил Джейк Салливан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал экс-посол США в России Джейк Салливан. «Бернс заявил, что в случае начала военных действий последствия для России будут серьезными», — передает слова Салливана The New York Times . Он отметил, что в ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы, а также заверил в силе и способности российской армии выполнить поставленные перед ней задачи. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обмане США по условиям переговоров между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Бернсом. Американская сторона обязалась предотвратить утечки разговора, что на деле сделано не было.

Во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал экс-посол США в России Джейк Салливан. «Бернс заявил, что в случае начала военных действий последствия для России будут серьезными», — передает слова Салливана The New York Times. Он отметил, что в ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы, а также заверил в силе и способности российской армии выполнить поставленные перед ней задачи. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обмане США по условиям переговоров между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Бернсом. Американская сторона обязалась предотвратить утечки разговора, что на деле сделано не было.