17 декабря 2022

Экс-посол США пересказал, как глава ЦРУ убеждал РФ не начинать СВО

Экс-посол США Салливан: глава ЦРУ убеждал РФ не начинать СВО
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
США заявляли о серьезных последствиях для России в случае начала СВО, заявил Джейк Салливан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал экс-посол США в России Джейк Салливан.

«Бернс заявил, что в случае начала военных действий последствия для России будут серьезными», — передает слова Салливана The New York Times. Он отметил, что в ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы, а также заверил в силе и способности российской армии выполнить поставленные перед ней задачи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обмане США по условиям переговоров между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Бернсом. Американская сторона обязалась предотвратить утечки разговора, что на деле сделано не было.

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Во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал экс-посол США в России Джейк Салливан. «Бернс заявил, что в случае начала военных действий последствия для России будут серьезными», — передает слова Салливана The New York Times. Он отметил, что в ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы, а также заверил в силе и способности российской армии выполнить поставленные перед ней задачи. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обмане США по условиям переговоров между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Бернсом. Американская сторона обязалась предотвратить утечки разговора, что на деле сделано не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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