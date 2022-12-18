В аэропортах Москвы второй день подряд не вылетают десятки самолетов

18 декабря 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Шереметьево задержали девять рейсов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за непогоды аэропорты Москвы столкнулись с задержкой и отменой около 56 авиарейсов. Это следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов на 09:43 мск. Два рейса отменены и еще девять задержано в аэропорту Шереметьево. Шесть отмененных рейсов и 19 задержанных числятся во Внуково. В Домодедово также задерживаются 19 рейсов и один отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов. 17 декабря, в аэропортах Москвы сообщалось о нескольких десятках задержанных и отмененных рейсов из-за непогоды. В общей сложности насчитывалось больше 40 случаев.

Из-за непогоды аэропорты Москвы столкнулись с задержкой и отменой около 56 авиарейсов. Это следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов на 09:43 мск. Два рейса отменены и еще девять задержано в аэропорту Шереметьево. Шесть отмененных рейсов и 19 задержанных числятся во Внуково. В Домодедово также задерживаются 19 рейсов и один отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов. 17 декабря, в аэропортах Москвы сообщалось о нескольких десятках задержанных и отмененных рейсов из-за непогоды. В общей сложности насчитывалось больше 40 случаев.