В аэропортах Москвы второй день подряд не вылетают десятки самолетов

В Шереметьево задержали девять рейсов
Из-за непогоды аэропорты Москвы столкнулись с задержкой и отменой около 56 авиарейсов. Это следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов на 09:43 мск.
Два рейса отменены и еще девять задержано в аэропорту Шереметьево. Шесть отмененных рейсов и 19 задержанных числятся во Внуково. В Домодедово также задерживаются 19 рейсов и один отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.
17 декабря, в аэропортах Москвы сообщалось о нескольких десятках задержанных и отмененных рейсов из-за непогоды. В общей сложности насчитывалось больше 40 случаев.
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