Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Папа Римский Франциск назвал продолжающийся конфликт на Украине «мировой войной». Об этом он заявил американскому телеканалу ABC.
«Я не вижу конца [конфликта на Украине] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — передает издание слова понтифика. По его словам в этот конфликт втянуто слишком много сторон. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз отправил к нему своего религиозного советника.
Ранее Папа Римский высказался о жестокости чеченского и бурятского народов, передает «Царьград». Однако позже он извинился за свои слова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит Деловое издание «Взгляд».
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Папа Римский Франциск назвал продолжающийся конфликт на Украине «мировой войной». Об этом он заявил американскому телеканалу ABC. «Я не вижу конца [конфликта на Украине] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — передает издание слова понтифика. По его словам в этот конфликт втянуто слишком много сторон. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз отправил к нему своего религиозного советника. Ранее Папа Римский высказался о жестокости чеченского и бурятского народов, передает «Царьград». Однако позже он извинился за свои слова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит Деловое издание «Взгляд».