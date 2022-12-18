Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

18 декабря 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

В конфликте на Украине участвует слишком много сторон, заявил Папа Римский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский Франциск назвал продолжающийся конфликт на Украине «мировой войной». Об этом он заявил американскому телеканалу ABC. «Я не вижу конца [конфликта на Украине] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — передает издание слова понтифика. По его словам в этот конфликт втянуто слишком много сторон. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз отправил к нему своего религиозного советника. Ранее Папа Римский высказался о жестокости чеченского и бурятского народов, передает «Царьград». Однако позже он извинился за свои слова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит Деловое издание «Взгляд».

Папа Римский Франциск назвал продолжающийся конфликт на Украине «мировой войной». Об этом он заявил американскому телеканалу ABC. «Я не вижу конца [конфликта на Украине] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — передает издание слова понтифика. По его словам в этот конфликт втянуто слишком много сторон. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз отправил к нему своего религиозного советника. Ранее Папа Римский высказался о жестокости чеченского и бурятского народов, передает «Царьград». Однако позже он извинился за свои слова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит Деловое издание «Взгляд».