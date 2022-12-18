Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон еланский
В конфликте на Украине участвует слишком много сторон, заявил Папа Римский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск назвал продолжающийся конфликт на Украине «мировой войной». Об этом он заявил американскому телеканалу ABC.

«Я не вижу конца [конфликта на Украине] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — передает издание слова понтифика. По его словам в этот конфликт втянуто слишком много сторон. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз отправил к нему своего религиозного советника.

Ранее Папа Римский высказался о жестокости чеченского и бурятского народов, передает «Царьград». Однако позже он извинился за свои слова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит Деловое издание «Взгляд».

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Папа Римский Франциск назвал продолжающийся конфликт на Украине «мировой войной». Об этом он заявил американскому телеканалу ABC. «Я не вижу конца [конфликта на Украине] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — передает издание слова понтифика. По его словам в этот конфликт втянуто слишком много сторон. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз отправил к нему своего религиозного советника. Ранее Папа Римский высказался о жестокости чеченского и бурятского народов, передает «Царьград». Однако позже он извинился за свои слова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит Деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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