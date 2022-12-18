Зеленский намекнул на готовящееся наступление на Крым

TF1 info: Зеленский заявил, что летом 2023 года отправится в «украинский Крым»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что планирует отдохнуть следующим летом в Крыму, который находится под властью Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на захват ВСУ Крыма, заявив, что проведет свой отпуск в «украинском Крыму» следующим летом. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу TF1 info.

«Я с удовольствием приеду в наш украинский Крым на море. Неплохо было бы приехать туда летом 2023 года», — сказал президент Украины в интервью телеканалу.

В этом же интервью Зеленский заявил, что нужно провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. При этом сам украинский лидер отказывается от переговоров с Россией. Ранее Financial Review сообщал, что Украина готова отказаться от захвата Крыма ради соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным. Но сам Зеленский заявлял об обратном, пишет «Ридус».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В Крыму готовились созвать трибунал по преступлениям Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на захват ВСУ Крыма, заявив, что проведет свой отпуск в «украинском Крыму» следующим летом. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу TF1 info. «Я с удовольствием приеду в наш украинский Крым на море. Неплохо было бы приехать туда летом 2023 года», — сказал президент Украины в интервью телеканалу. В этом же интервью Зеленский заявил, что нужно провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. При этом сам украинский лидер отказывается от переговоров с Россией. Ранее Financial Review сообщал, что Украина готова отказаться от захвата Крыма ради соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным. Но сам Зеленский заявлял об обратном, пишет «Ридус». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В Крыму готовились созвать трибунал по преступлениям Зеленского
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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