Юрист Гебель раскрыл, какие штрафы грозят россиянам в новогодние праздники

Юрист Гебель предупредил о высоких штрафах для россиян в новогодние праздники

19 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Штраф грозит даже тем, кто пьяным появился в общественном месте, сказал Сергей Гебель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Во время новогодних праздников можно получить штраф за шум, запуск фейерверков, распитие алкогольных напитков и неправильную перевозку ели. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член Генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель. Шум в новогоднюю ночь Перед празднованием Нового года стоит ознакомиться с законом о тишине в своем регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральным законодательством не установлено прямых требований соблюдения тишины и покоя, но имеет место совокупность требований о соответствии жилья санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН), в числе которых уровни шума (ст. 23 Закона «О благополучии населения»). «Административная ответственность предусмотрена в виде наложения штрафа. На граждан — от 500 до 1 000 рублей, на должностных лиц — от 1 000 до 2 000 рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Юридическим лицам — от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Практически в каждом субъекте Российской Федерации принят и действует региональный закон о тишине и покое», — сказал Сергей Гебель. Распитие алкоголя и пребывание в состоянии опьянения За распитие алкогольных напитков могут наказать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Наказание можно получить за употребление алкогольных напитков в общественных местах, напомнил специалист. «Статьей 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей. Статьей 20.21 КоАП РФ установлена ответственность за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность в виде наложения штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является правонарушением независимо от того, где употреблялись спиртные напитки», — добавил юрист. Шашлыки в неположенном месте Ни при каких условиях нельзя разводить костры и жарить мясо во дворах жилых домов, в гаражах, на балконах, крышах, чердаках жилых домов, на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках, в парках, если нет специального места, на полях, на землях общего пользования населенных пунктов без специально оборудованной площадки. За это грозит не только штраф, но и уголовная ответственность, добавил Гебель. Жарить мясо можно только в оборудованных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафы (без отягчающих обстоятельств): физические лица — 5 000 до 15 000 рублей;

индивидуальные предприниматели — от 40 000 до 60 000 рублей;

юридические лица — от 300 000 до 400 000 рублей. За нарушение требований пожарной безопасности на территории с особым противопожарным режимом на основании части 2 статьи 20.4 КоАП РФ может быть наложен штраф: физические лица — от 10 000 до 20 000 рублей;

индивидуальные предприниматели — от 60 000 до 80 000 рублей;

юридические лица — от 400 000 до 800 000 рублей. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах на основании ст. 8.32 КоАП РФ может быть наложен штраф: — физические лица — от 15 000 до 30 000 руб.; — юридические лица — от 100 000 руб. до 400 000 руб. Фейерверки и бенгальские огни Не всем можно запускать салют в местах скопления людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запрещено применение пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней, в помещениях, на балконах и крышах, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, нефте- и газопроводов. Для запуска салютов в местах скопления людей должны быть оборудованы специальные площадки. «Например, в Москве такие нарушения влекут наложение штрафов для физических лиц — от 1 500 до 2 000 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 6 000 рублей; в Санкт-Петербурге на граждан могут наложить штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей, в Ростовской области — от 600 до 4 000 рублей, в Костромской — от 2 000 до 5 000 рублей», — объяснил эксперт. Вырубка и перевозка елей Новогоднюю ель нужно довести до дома, не нарушив закон Фото: Денис Моргунов © URA.RU По словам Гебеля, чтобы приобретенную елку правильно транспортировать и не получить за это штраф, необходимо соблюдать установленные Правилами дорожного движения требования. «Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление автомобилем и загораживать световые приборы и опознавательные знаки», — сообщил Гебель. В темное время суток необходима дополнительная подсветка дерева, а днем достаточно таблички «Крупногабаритный груз». «Нарушение приведенных требований влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Приобретение, хранение, перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа на граждан в размере 5 000 рублей, на должностных лиц — 50 000 рублей, на юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей», — подчеркнул собеседник агентства. Покупателю необходимо иметь на руках товарный чек, чтобы доказать, что елка приобретена у официального поставщика, иначе ему может грозить штраф до 300 000 рублей. Есть также несколько правил, которые помогут не получить штраф пр вырубке ели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев может быть наложен штраф на граждан от 3 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц — от 25 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц от 200 000 до 300 000 рублей. Регионы самостоятельно регулируют размеры административных штрафов за нарушение установленных требований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время новогодних праздников можно получить штраф за шум, запуск фейерверков, распитие алкогольных напитков и неправильную перевозку ели. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член Генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель. Федеральным законодательством не установлено прямых требований соблюдения тишины и покоя, но имеет место совокупность требований о соответствии жилья санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН), в числе которых уровни шума (ст. 23 Закона «О благополучии населения»). «Административная ответственность предусмотрена в виде наложения штрафа. На граждан — от 500 до 1 000 рублей, на должностных лиц — от 1 000 до 2 000 рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Юридическим лицам — от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Практически в каждом субъекте Российской Федерации принят и действует региональный закон о тишине и покое», — сказал Сергей Гебель. Наказание можно получить за употребление алкогольных напитков в общественных местах, напомнил специалист. «Статьей 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей. Статьей 20.21 КоАП РФ установлена ответственность за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность в виде наложения штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является правонарушением независимо от того, где употреблялись спиртные напитки», — добавил юрист. Ни при каких условиях нельзя разводить костры и жарить мясо во дворах жилых домов, в гаражах, на балконах, крышах, чердаках жилых домов, на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках, в парках, если нет специального места, на полях, на землях общего пользования населенных пунктов без специально оборудованной площадки. За это грозит не только штраф, но и уголовная ответственность, добавил Гебель. Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафы (без отягчающих обстоятельств): За нарушение требований пожарной безопасности на территории с особым противопожарным режимом на основании части 2 статьи 20.4 КоАП РФ может быть наложен штраф: За нарушение правил пожарной безопасности в лесах на основании ст. 8.32 КоАП РФ может быть наложен штраф: — физические лица — от 15 000 до 30 000 руб.; — юридические лица — от 100 000 руб. до 400 000 руб. Запрещено применение пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней, в помещениях, на балконах и крышах, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, нефте- и газопроводов. Для запуска салютов в местах скопления людей должны быть оборудованы специальные площадки. «Например, в Москве такие нарушения влекут наложение штрафов для физических лиц — от 1 500 до 2 000 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 6 000 рублей; в Санкт-Петербурге на граждан могут наложить штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей, в Ростовской области — от 600 до 4 000 рублей, в Костромской — от 2 000 до 5 000 рублей», — объяснил эксперт. По словам Гебеля, чтобы приобретенную елку правильно транспортировать и не получить за это штраф, необходимо соблюдать установленные Правилами дорожного движения требования. «Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление автомобилем и загораживать световые приборы и опознавательные знаки», — сообщил Гебель. В темное время суток необходима дополнительная подсветка дерева, а днем достаточно таблички «Крупногабаритный груз». «Нарушение приведенных требований влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Приобретение, хранение, перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа на граждан в размере 5 000 рублей, на должностных лиц — 50 000 рублей, на юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей», — подчеркнул собеседник агентства. Покупателю необходимо иметь на руках товарный чек, чтобы доказать, что елка приобретена у официального поставщика, иначе ему может грозить штраф до 300 000 рублей. За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев может быть наложен штраф на граждан от 3 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц — от 25 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц от 200 000 до 300 000 рублей. Регионы самостоятельно регулируют размеры административных штрафов за нарушение установленных требований.