В ХМАО разыскивают жителя Нягани за убийство, совершенное 10 лет назад. Фото

СУ СКР по ХМАО: разыскивается житель Нягани, заочно обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления

18 декабря 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

В Нягани разыскивают мужчину, обвиняемого в убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО разыскивается житель Нягани, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «Следственным управлением СК России по ХМАО — Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства несовершеннолетней жительницы города Нягань. Установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Нягань Борисова Владимира Сергеевича, 31 октября 1986 года рождения, который скрылся от органов следствия», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте. Труп жительницы Нягани со следами сексуального насилия был обнаружен 30 апреля 2011 года на дне коллектора в микрорайоне «Восточный». В ходе расследования Борисову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Следствие предполагает, что разыскиваемый может скрываться в лесах, где занимается охотой и рыболовством. Распологающим информацией о месте его нахождения, просьба сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52, 8-960-137-92-34 или 102. Ранее URA.RU рассказало, что полиция Югры разыскивает мошенника. По данным регионального УМВД он обманывал пенсионерок из Сургута. Владимир Борисов, 1986 года рождения Фото: сайт СУ СКР по ХМАО

В ХМАО разыскивается житель Нягани, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «Следственным управлением СК России по ХМАО — Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства несовершеннолетней жительницы города Нягань. Установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Нягань Борисова Владимира Сергеевича, 31 октября 1986 года рождения, который скрылся от органов следствия», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте. Труп жительницы Нягани со следами сексуального насилия был обнаружен 30 апреля 2011 года на дне коллектора в микрорайоне «Восточный». В ходе расследования Борисову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Следствие предполагает, что разыскиваемый может скрываться в лесах, где занимается охотой и рыболовством. Распологающим информацией о месте его нахождения, просьба сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52, 8-960-137-92-34 или 102. Ранее URA.RU рассказало, что полиция Югры разыскивает мошенника. По данным регионального УМВД он обманывал пенсионерок из Сургута.