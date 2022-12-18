18 декабря 2022

Зеленский рассказал о планах на атаку Крыма

Зеленский: борьба за Крым будет тяжелой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция мир об этом узнает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость <…> уже есть», — сказал Зеленский в интервью LCI. По его словам, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите». Украинский президент заявил, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит».

В этом же интервью Зеленский сообщил о своих планах провести отпуск в «украинском Крыму» летом 2023 года. Также он призвал провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Зеленский ранее подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция мир об этом узнает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость <…> уже есть», — сказал Зеленский в интервью LCI. По его словам, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите». Украинский президент заявил, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит». В этом же интервью Зеленский сообщил о своих планах провести отпуск в «украинском Крыму» летом 2023 года. Также он призвал провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Зеленский ранее подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...