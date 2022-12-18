Зеленский рассказал о планах на атаку Крыма

Борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция мир об этом узнает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость <…> уже есть», — сказал Зеленский в интервью LCI. По его словам, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите». Украинский президент заявил, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит».
В этом же интервью Зеленский сообщил о своих планах провести отпуск в «украинском Крыму» летом 2023 года. Также он призвал провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Зеленский ранее подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция мир об этом узнает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость <…> уже есть», — сказал Зеленский в интервью LCI. По его словам, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите». Украинский президент заявил, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит». В этом же интервью Зеленский сообщил о своих планах провести отпуск в «украинском Крыму» летом 2023 года. Также он призвал провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Зеленский ранее подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.