Зеленский рассказал о планах на атаку Крыма

Зеленский: борьба за Крым будет тяжелой

19 декабря 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция мир об этом узнает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость <…> уже есть», — сказал Зеленский в интервью LCI . По его словам, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите». Украинский президент заявил, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит». В этом же интервью Зеленский сообщил о своих планах провести отпуск в «украинском Крыму» летом 2023 года. Также он призвал провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Зеленский ранее подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция мир об этом узнает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость <…> уже есть», — сказал Зеленский в интервью LCI. По его словам, когда развернется сама операция, «вы об этом услышите». Украинский президент заявил, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит». В этом же интервью Зеленский сообщил о своих планах провести отпуск в «украинском Крыму» летом 2023 года. Также он призвал провести мирный саммит в день финала ЧМ-2022 по футболу 18 декабря. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Зеленский ранее подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.