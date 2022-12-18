В Челябинске декабрьский дождь к вечеру сменит резкое похолодание

19 декабря 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

К вечеру 19 декабря аномальное тепло в Челябинске вновь сменится зимними морозами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дождь, сменивший в Челябинске мокрый снег, к вечеру 19 декабря сменит резкое похолодание. Об этом заявил в ходе утреннего совещание в администрации города вице-мэр Андрей Ксензов. «К вечеру, по разным прогнозам, нас ждет резкое похолодание. Температура упадет до минус 8-12 градусов», — сообщил в ходе транслируемого в прямом эфире совещания Ксензов. «Продолжайте проводить разяъснительную работу по профилактике, в том числе совместно с ГИБДД. С утра уже были аварии. Всех необходимо предупредить о перепадах температур, продолжить очистку остановок и тротуаров. Там, где необходимо, использовать противогололедные материалы — после того, как надобность отпадет, их нужно убрать», — распорядилась глава города Наталья Котова. Погода в Челябинской области резко ухудшилась 17—18 декабря. Днем воскресенья сильный снегопад сменился мокрым снегом, а затем и дождем — который продолжился и утром понедельника. Всего на уборку дорог и улиц в Челябинске выведут почти 20 колонн спецтехники по 10-20 машин в каждой. Накануне с последствиями снегопада боролись 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих.

Дождь, сменивший в Челябинске мокрый снег, к вечеру 19 декабря сменит резкое похолодание. Об этом заявил в ходе утреннего совещание в администрации города вице-мэр Андрей Ксензов. «К вечеру, по разным прогнозам, нас ждет резкое похолодание. Температура упадет до минус 8-12 градусов», — сообщил в ходе транслируемого в прямом эфире совещания Ксензов. «Продолжайте проводить разяъснительную работу по профилактике, в том числе совместно с ГИБДД. С утра уже были аварии. Всех необходимо предупредить о перепадах температур, продолжить очистку остановок и тротуаров. Там, где необходимо, использовать противогололедные материалы — после того, как надобность отпадет, их нужно убрать», — распорядилась глава города Наталья Котова. Погода в Челябинской области резко ухудшилась 17—18 декабря. Днем воскресенья сильный снегопад сменился мокрым снегом, а затем и дождем — который продолжился и утром понедельника. Всего на уборку дорог и улиц в Челябинске выведут почти 20 колонн спецтехники по 10-20 машин в каждой. Накануне с последствиями снегопада боролись 290 единиц техники и почти 2 тысячи рабочих.