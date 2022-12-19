В аэропорту Челябинска перенесли рейс в ХМАО 19 декабря 2022 в 10:24 Размер текста - 17 + Рейс из Челябинска в Сургут перенесен по техническим причинам Фото: Илья Московец © URA.RU В аэропорту им. И. В. Курчатова Челябинска 19 декабря перенесли рейс до Сургута (ХМАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, время вылета перенесено по техническим причинам. «Обращаем внимание пассажиров рейса ИН 1283, следующего на Сургут. Время вылета по техническим причинам перенесено на 12:10», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Там также отметили, что из-за метеоусловий аэропорт будет закрыт до 10:30 по местному времени. Это время необходимо сотрудникам, чтобы обработать взлетно-посадочную полосу. В ночь на 19 число из-за неблагоприятных погодных условий из Челябинска задержали 19 рейсов. Аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления. В аэропорту им. И. В. Курчатова Челябинска 19 декабря перенесли рейс до Сургута (ХМАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, время вылета перенесено по техническим причинам. «Обращаем внимание пассажиров рейса ИН 1283, следующего на Сургут. Время вылета по техническим причинам перенесено на 12:10», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Там также отметили, что из-за метеоусловий аэропорт будет закрыт до 10:30 по местному времени. Это время необходимо сотрудникам, чтобы обработать взлетно-посадочную полосу. В ночь на 19 число из-за неблагоприятных погодных условий из Челябинска задержали 19 рейсов. Аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям