В аэропорту Челябинска перенесли рейс в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, турбина, самолет
Рейс из Челябинска в Сургут перенесен по техническим причинам Фото:

В аэропорту им. И. В. Курчатова Челябинска 19 декабря перенесли рейс до Сургута (ХМАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, время вылета перенесено по техническим причинам.

«Обращаем внимание пассажиров рейса ИН 1283, следующего на Сургут. Время вылета по техническим причинам перенесено на 12:10», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Там также отметили, что из-за метеоусловий аэропорт будет закрыт до 10:30 по местному времени. Это время необходимо сотрудникам, чтобы обработать взлетно-посадочную полосу.

В ночь на 19 число из-за неблагоприятных погодных условий из Челябинска задержали 19 рейсов. Аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

В аэропорту им. И. В. Курчатова Челябинска 19 декабря перенесли рейс до Сургута (ХМАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, время вылета перенесено по техническим причинам. «Обращаем внимание пассажиров рейса ИН 1283, следующего на Сургут. Время вылета по техническим причинам перенесено на 12:10», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Там также отметили, что из-за метеоусловий аэропорт будет закрыт до 10:30 по местному времени. Это время необходимо сотрудникам, чтобы обработать взлетно-посадочную полосу. В ночь на 19 число из-за неблагоприятных погодных условий из Челябинска задержали 19 рейсов. Аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...