В аэропорту Челябинска перенесли рейс в ХМАО

Рейс из Челябинска в Сургут перенесен по техническим причинам
В аэропорту им. И. В. Курчатова Челябинска 19 декабря перенесли рейс до Сургута (ХМАО). Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, время вылета перенесено по техническим причинам.
«Обращаем внимание пассажиров рейса ИН 1283, следующего на Сургут. Время вылета по техническим причинам перенесено на 12:10», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Там также отметили, что из-за метеоусловий аэропорт будет закрыт до 10:30 по местному времени. Это время необходимо сотрудникам, чтобы обработать взлетно-посадочную полосу.
В ночь на 19 число из-за неблагоприятных погодных условий из Челябинска задержали 19 рейсов. Аэропорт был закрыт до нормализации коэффициента сцепления.
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