Курганская семья погибла в ДТП с грузовиком на трассе «Иртыш»

19 декабря 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Курганской области на трассе «Иртыш» вечером 18 декабря произошло смертельное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья из трех человек из Щучанского округа погибла в лобовом столкновении на трассе «Иртыш» в курганской области. Соответствующая информация опубликована на сайте управления МВД России по курганской области. «18 декабря в 21:00 в полицию поступило обращение о ДТП, которое произошло на 62 километре автодороги „Иртыш“. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика Mercedes-Benz двигался в сторону Челябинска и выехал на встречную полосу, где в лобовом столкновении с Lada Priora, в которой находились семья с маленьким ребенком из Щучья. Вся семья скончалась на месте происшествия», — указано в сообщение. До наезда на легковой автомобиль грузовик также столкнулся с автомобилем «Газель», которым управлял водитель из Курска. Как отмечают в полиции, начальник Госавтоинскпеции и руководители межмуниципального отдела МВД выехали на место ДТП. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU писало, что с 19 декабря в Курганской области ввели временное ограничение на движение пассажирского транспорта по дорогам федерального и регионального значения. Это связано с выпадением мокрого снега,порывами ветра до 15 метров в секунду и образования гололедицы. Грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью» и въехал в Lada Priora, пассажиры и водитель легковушки погибли на месте Фото: сайт УМВД России по Курганской области

Семья из трех человек из Щучанского округа погибла в лобовом столкновении на трассе «Иртыш» в курганской области. Соответствующая информация опубликована на сайте управления МВД России по курганской области. «18 декабря в 21:00 в полицию поступило обращение о ДТП, которое произошло на 62 километре автодороги „Иртыш“. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика Mercedes-Benz двигался в сторону Челябинска и выехал на встречную полосу, где в лобовом столкновении с Lada Priora, в которой находились семья с маленьким ребенком из Щучья. Вся семья скончалась на месте происшествия», — указано в сообщение. До наезда на легковой автомобиль грузовик также столкнулся с автомобилем «Газель», которым управлял водитель из Курска. Как отмечают в полиции, начальник Госавтоинскпеции и руководители межмуниципального отдела МВД выехали на место ДТП. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU писало, что с 19 декабря в Курганской области ввели временное ограничение на движение пассажирского транспорта по дорогам федерального и регионального значения. Это связано с выпадением мокрого снега,порывами ветра до 15 метров в секунду и образования гололедицы.