Правительство РФ утвердило новое пособие для беременных

Выплаты объединяют целый ряд существующих мер поддержки, заявили в правительстве РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России с 1 января 2023 года появится новое ежемесячное пособие для беременных женщин, которое объединит набор действующих мер поддержки для нуждающихся семей. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«С 1 января вводится единое пособие на детей и для беременных женщин», — говорится в telegram-канале правительства. Там отметили, что пособие объединяет в себе несколько действующих мер поддержки нуждающихся семей. Средства будут направляться адресно, учитывая индивидуальное положение. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пособие будет выплачиваться по правилам, среди которых значится, что выплаты предоставляются семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума, а их размер будет дифференцирован в зависимости от финансового положения конкретной семьи.

Абсолютно все нуждающиеся семьи получат выплаты на ребенка до трех лет. Что касается размера пособий беременным, то они будут увеличены и составят в среднем до 16 тысяч рублей в месяц. Очередность рождения ребенка никак не повлияет на оформление выплаты из материнского капитала. Для выплаты по принципу одного окна в Социальном фонде необходимо будет подать заявление, заключила Голикова.

Ранее стало известно, что с 2023 года россиян ждут некоторые изменения, среди которых увеличение МРОТ и введение детских пособий. Минимальный размер оплаты труда вырастет до 16 242 рублей.