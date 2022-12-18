После проверки мигрантов курганские силовики нашли более сотни нарушений

Курганские полицейские нашли более 100 нарушений при проверке мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской полиции провели массовую проверку мест работы и проживания мигрантов, обнаружив более ста нарушений. Информация появилась на сайт УМВД региона.

«На территории Зауралья проведена комплексная оперативно-профилактическая операция „Стоп Нелегал“. <…> В рамках операции полицейские выявили 148 административных правонарушений миграционного законодательства Российской Федерации», — рассказали в полиции. Проверка прошла с 12 по 16 декабря.

Сотрудники полиции за рабочую неделю смогли проверить около 1000 объектов, а также 127 мест проживания иностранцев. Под проверку силовиков попали 1700 мигрантов.

Среди нарушений были обнаружены 15 случаев фиктивной постановки на учет без проживания. За нарушение законодательства 39 мигрантов были высланы за пределы страны, 31 человек получил запрет на въезд. Также после проверки возбудили 9 уголовных дел в отношении иностранных граждан. Все они связаны со сбытом наркотиков.

Ранее URA.RU сообщало, что трое нелегальных мигрантов были обнаружены на работе в курганской районной больнице. Мужчины нарушили сроки пребывания в России и были вынуждены покинуть страну по решению суда.

Курганская полиция провела рейд про проверке мигрантов фото: УМВД РФ по Курганской области

Полицейские Курганской области проверили около 1000 объектов, где работают иностранцы фото: УМВД РФ по Курганской области