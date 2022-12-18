18 декабря 2022

В Челябинской области растет заболеваемость свиным гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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С 12 по 18 декабря в Челябинской области заболеваемость ОРВИ повысилась на 20,8% Фото:
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Свиной грипп — 2022

Уровень заболеваемости свиным гриппом в Челябинской области вырос до 89% от общего числа заболевших гриппом. Об этом URA.RU 19 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как эпидемическая. За неделю с 12 по 18 декабря по заболеваемости гриппом, грипп А (H1N1), известный как свиной, составил 89% от общего количества заболевших», — уточнили в ведомстве.

Уровень заболеваемости по ОРВИ в регионе выше эпидпорога в 2,5 раза, в том числе среди взрослого населения в 4,3 раза, школьников в 2 раза, детей от трех до шести лет в 1,4 раза, детей до трех лет в 1,43 раза. На карантин в области отправлены 878 классов в 29 школах. В 18 школах образовательный процесс приостановлен полностью.

Эпидемию гриппа и ОРВИ в Челябинской области объявили 14 декабря. Заболеваемость ОРВИ и гриппом уже тогда определялась активным распространением свиного гриппа.

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Уровень заболеваемости свиным гриппом в Челябинской области вырос до 89% от общего числа заболевших гриппом. Об этом URA.RU 19 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как эпидемическая. За неделю с 12 по 18 декабря по заболеваемости гриппом, грипп А (H1N1), известный как свиной, составил 89% от общего количества заболевших», — уточнили в ведомстве. Уровень заболеваемости по ОРВИ в регионе выше эпидпорога в 2,5 раза, в том числе среди взрослого населения в 4,3 раза, школьников в 2 раза, детей от трех до шести лет в 1,4 раза, детей до трех лет в 1,43 раза. На карантин в области отправлены 878 классов в 29 школах. В 18 школах образовательный процесс приостановлен полностью. Эпидемию гриппа и ОРВИ в Челябинской области объявили 14 декабря. Заболеваемость ОРВИ и гриппом уже тогда определялась активным распространением свиного гриппа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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