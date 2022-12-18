Пригожин раскрыл детали разговора с мэром Екатеринбурга

Пригожин: мэр Екатеринбурга проверит директора музея, обвиненного в фейках о ЧВК «Вагнер»

Алексей Орлов (на фото) и Евгений Пригожин разговаривали днем 16 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверит нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, назначение которого возмутило бизнесмена Евгения Пригожина, ассоциирующего себя с «батальонно-тактической группой „Вагнер“». Об этом, по словам Пригожина, Орлов заявил ему в пятничном разговоре по спецсвязи. Заявление предпринимателя в своих соцсетях распространила пресс-служба его компании «Конкорд».

«В пятницу, 16 декабря, состоялся телефонный разговор главы Екатеринбурга Алексея Орлова с Евгением Викторовичем [Пригожиным]. Речь шла о ситуации с журналистом Пушкаревым. Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения [о судьбе Пушкарева]», — говорится в сообщении.

О назначении Пушкарева директором музея Орлов объявил 14 декабря. Это решение раскритиковал telegram-канал «УралLIVE», который входит в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева. Авторы постов заявляют, что бывший журналист Znak.com Пушкарев придерживается антивоенной позиции и ранее якобы распространял фейки про ЧВК «Вагнер». Днем 16 декабря пресс-служба компании «Конкорд», отвечая на запрос «УралLIVE», выпустила заявление Пригожина. Он сказал, что несколько раз пытался, но так и не смог дозвониться до мэра Орлова и губернатора Евгения Куйвашева.

Однако позднее URA.RU стало известно, что разговор состоялся. Но его детали не раскрывались.