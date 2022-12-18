Суд смягчил приговор соратнику экс-мэра Челябинска, осужденному за взятку

19 декабря 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Евгению Пашкову сократили срок в колонии на полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев Челябинский областной суд 19 декабря смягчил приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, которого признали виновным в получении взятки. Как сообщил URA.RU источник в суде, экс-чиновнику сократили срок в колонии на полгода. «Суд удовлетворил апелляцию стороны защиты на приговор своего клиента. Пашкову смягчили наказание на шесть месяцев, до семи с половиной лет», — сообщили URA.RU. Пашкова отправили в колонию со второго раза. В сентябре 2021 года решение суда об аресте экс-чиновника было отменено из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. В августе 2022 года суд приговорил Пашкова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима без штрафа. Гособвинение просило для него 12 лет строгого режима со штрафом. Бывшего руководителя управления капстроительства Челябинска задержали в декабре 2019 года. Вместе с ним был задержан бывший мэр города Евгений Тефтелев. Им вменяли получение взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за содействие в получении контракта за строительство школы в микрорайоне Парковый. Тефтелев полностью признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Пашков признал вину частично.

Челябинский областной суд 19 декабря смягчил приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, которого признали виновным в получении взятки. Как сообщил URA.RU источник в суде, экс-чиновнику сократили срок в колонии на полгода. «Суд удовлетворил апелляцию стороны защиты на приговор своего клиента. Пашкову смягчили наказание на шесть месяцев, до семи с половиной лет», — сообщили URA.RU. Пашкова отправили в колонию со второго раза. В сентябре 2021 года решение суда об аресте экс-чиновника было отменено из-за нарушений норм уголовно-процессуального законодательства. В августе 2022 года суд приговорил Пашкова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима без штрафа. Гособвинение просило для него 12 лет строгого режима со штрафом. Бывшего руководителя управления капстроительства Челябинска задержали в декабре 2019 года. Вместе с ним был задержан бывший мэр города Евгений Тефтелев. Им вменяли получение взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за содействие в получении контракта за строительство школы в микрорайоне Парковый. Тефтелев полностью признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Пашков признал вину частично.