«Ростех»: поставки танков в зону СВО увеличились в десятки раз, боеприпасов — в сотни

19 декабря 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

«Ростех» увеличил количество поставляемого вооружения РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество поставляемого вооружения в зону спецоперации увеличилось в десятки раз. Об этом заявил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24». «Мы стабильно поставляем нашему заказчику. И по некоторым позициям мы увеличили объем выпускаемой продукции в разы, а по некоторым — в десятки раз. <…> В десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках — это в десятки раз», — подчеркнул Артяков. Он отметил, что заказчиком является Минобороны РФ. Говоря о поставках военной техники, в частности танках, Артяков подчеркнул, что поставляется вся линейка танков. Также растет потребность и в боеприпасах. Ранее в «Ростехе» заявили о превосходстве над Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Президент РФ Владимир Путин похвалил корпорацию за высокие объемы экспорта вооружения. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса. РФ наращивает производство вооружения, пишет «Национальная служба новостей». Также опыт СВО способствует совершенствованию отечественного вооружения, сообщает RT.

Количество поставляемого вооружения в зону спецоперации увеличилось в десятки раз. Об этом заявил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24». «Мы стабильно поставляем нашему заказчику. И по некоторым позициям мы увеличили объем выпускаемой продукции в разы, а по некоторым — в десятки раз. <…> В десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках — это в десятки раз», — подчеркнул Артяков. Он отметил, что заказчиком является Минобороны РФ. Говоря о поставках военной техники, в частности танках, Артяков подчеркнул, что поставляется вся линейка танков. Также растет потребность и в боеприпасах. Ранее в «Ростехе» заявили о превосходстве над Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Президент РФ Владимир Путин похвалил корпорацию за высокие объемы экспорта вооружения. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса. РФ наращивает производство вооружения, пишет «Национальная служба новостей». Также опыт СВО способствует совершенствованию отечественного вооружения, сообщает RT.