«Ростех»: поставки танков в зону СВО увеличились в десятки раз, боеприпасов — в сотни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
«Ростех» увеличил количество поставляемого вооружения РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество поставляемого вооружения в зону спецоперации увеличилось в десятки раз. Об этом заявил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы стабильно поставляем нашему заказчику. И по некоторым позициям мы увеличили объем выпускаемой продукции в разы, а по некоторым — в десятки раз. <…> В десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках — это в десятки раз», — подчеркнул Артяков. Он отметил, что заказчиком является Минобороны РФ. Говоря о поставках военной техники, в частности танках, Артяков подчеркнул, что поставляется вся линейка танков. Также растет потребность и в боеприпасах.

Ранее в «Ростехе» заявили о превосходстве над Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Президент РФ Владимир Путин похвалил корпорацию за высокие объемы экспорта вооружения.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса. РФ наращивает производство вооружения, пишет «Национальная служба новостей». Также опыт СВО способствует совершенствованию отечественного вооружения, сообщает RT.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество поставляемого вооружения в зону спецоперации увеличилось в десятки раз. Об этом заявил заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24». «Мы стабильно поставляем нашему заказчику. И по некоторым позициям мы увеличили объем выпускаемой продукции в разы, а по некоторым — в десятки раз. <…> В десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках — это в десятки раз», — подчеркнул Артяков. Он отметил, что заказчиком является Минобороны РФ. Говоря о поставках военной техники, в частности танках, Артяков подчеркнул, что поставляется вся линейка танков. Также растет потребность и в боеприпасах. Ранее в «Ростехе» заявили о превосходстве над Украиной по тактическим разведывательным беспилотникам. Президент РФ Владимир Путин похвалил корпорацию за высокие объемы экспорта вооружения. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса. РФ наращивает производство вооружения, пишет «Национальная служба новостей». Также опыт СВО способствует совершенствованию отечественного вооружения, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...