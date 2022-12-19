Курганский ОМОН помог сотрудникам полиции в поиске нелегальных мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане опубликовали видео, как сотрудники УМВД в сопровождении ОМОН в масках и с оружием ищут мигрантов-нарушителей. Видео с кадрами работы силовиков появилось на странице регионального управления полиции в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками подразделений УМВД России по Курганской области проверены около тысячи объектов, более 1700 иностранных граждан, 127 мест их проживания и почти четыре тысячи единиц автотранспорта», — привели статистику операции в пресс-службе курганского УМВД. Во время операции велась видеосъемка сотрудниками управления, запечатлевшая вооруженное сопровождение проверявших.

Полицейские проверяли стройки, оптовые базы и другие объекты. Мероприятие проходило с 12 по 16 декабря. Сотрудники полиции вместе с ОМОН обнаружили 148 нарушений законодательства мигрантами, а также возбудили уголовные дела за хранение наркотиков.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские провели рейды по поиску нелегалов. 39 мигрантов были высланы из России, а 31 человеку запретили въезд в страну.