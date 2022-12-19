Курганские силовики в масках и с оружием искали нелегальных мигрантов. Видео

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, шествие, митинг, спецназ, омон
Курганский ОМОН помог сотрудникам полиции в поиске нелегальных мигрантов Фото:

В Кургане опубликовали видео, как сотрудники УМВД в сопровождении ОМОН в масках и с оружием ищут мигрантов-нарушителей. Видео с кадрами работы силовиков появилось на странице регионального управления полиции в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками подразделений УМВД России по Курганской области проверены около тысячи объектов, более 1700 иностранных граждан, 127 мест их проживания и почти четыре тысячи единиц автотранспорта», — привели статистику операции в пресс-службе курганского УМВД. Во время операции велась видеосъемка сотрудниками управления, запечатлевшая вооруженное сопровождение проверявших.

Полицейские проверяли стройки, оптовые базы и другие объекты. Мероприятие проходило с 12 по 16 декабря. Сотрудники полиции вместе с ОМОН обнаружили 148 нарушений законодательства мигрантами, а также возбудили уголовные дела за хранение наркотиков.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские провели рейды по поиску нелегалов. 39 мигрантов были высланы из России, а 31 человеку запретили въезд в страну.

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В Кургане опубликовали видео, как сотрудники УМВД в сопровождении ОМОН в масках и с оружием ищут мигрантов-нарушителей. Видео с кадрами работы силовиков появилось на странице регионального управления полиции в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудниками подразделений УМВД России по Курганской области проверены около тысячи объектов, более 1700 иностранных граждан, 127 мест их проживания и почти четыре тысячи единиц автотранспорта», — привели статистику операции в пресс-службе курганского УМВД. Во время операции велась видеосъемка сотрудниками управления, запечатлевшая вооруженное сопровождение проверявших. Полицейские проверяли стройки, оптовые базы и другие объекты. Мероприятие проходило с 12 по 16 декабря. Сотрудники полиции вместе с ОМОН обнаружили 148 нарушений законодательства мигрантами, а также возбудили уголовные дела за хранение наркотиков. Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские провели рейды по поиску нелегалов. 39 мигрантов были высланы из России, а 31 человеку запретили въезд в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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