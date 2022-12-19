В Кургане вынесли приговор мужчине, напавшему на медика

20 декабря 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Курганца приговорили к лишению свободы за нападение на фельдшера скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганца, напавшего на фельдшера скорой помощи во время оказания помощи ребенку, признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом URA.RU сообщил потерпевший. «Подсудимого признали виновным по ч.1 ст. 119 и пункту в ч.2 ст. 115 и взяли под стражу в зале суда», — рассказал мужчина после судебного заседания. Фигурант дела был приговорен к 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пресс-службе Курганского городского суда URA.RU сообщили, что после приговора сторона защиты подала апелляцию на решение. Происшествие случилось в январе 2022 года. Ранее судимый нетрезвый курганец вступил в перепалку с медработником скорой помощи, который оказывал помощь его ребенку, а затем напал на него. Отец ребенка несколько раз ударил страйкбольным пистолетом фельдшера и грозился убить медработника. Вызванные бригадой неотложки полицейские задержали нападавшего. Ранее URA.RU сообщало, что на сотрудника курганской БСМП на вызове напал мужчина. Он нанес медработнику черепно-мозговую травму предметом, похожим на пистолет.

Курганца, напавшего на фельдшера скорой помощи во время оказания помощи ребенку, признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом URA.RU сообщил потерпевший. «Подсудимого признали виновным по ч.1 ст. 119 и пункту в ч.2 ст. 115 и взяли под стражу в зале суда», — рассказал мужчина после судебного заседания. Фигурант дела был приговорен к 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пресс-службе Курганского городского суда URA.RU сообщили, что после приговора сторона защиты подала апелляцию на решение. Происшествие случилось в январе 2022 года. Ранее судимый нетрезвый курганец вступил в перепалку с медработником скорой помощи, который оказывал помощь его ребенку, а затем напал на него. Отец ребенка несколько раз ударил страйкбольным пистолетом фельдшера и грозился убить медработника. Вызванные бригадой неотложки полицейские задержали нападавшего. Ранее URA.RU сообщало, что на сотрудника курганской БСМП на вызове напал мужчина. Он нанес медработнику черепно-мозговую травму предметом, похожим на пистолет.