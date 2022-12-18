Власти Нижневартовска планируют покупку квартир взамен разрушенных от взрыва

В доме из-за взрыва газа 52 квартиры непригодны для проживания Фото: Елена Антипина © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Власти Нижневартовска планируют провести закупку жилья для собственников квартир дома по улице Мира, 6а, обрушившегося в результате взрыва газа. На встрече с жильцами глава города Дмитрий Кощенко сообщил, что сейчас город не располагает достаточным количеством квартир взамен аварийных, но вопрос находится в работе.

«Сегодня жилья, которое могло бы заменить разрушенные квартиры, у города в наличии нет. Понятно, что в перспективе и в планах приобретение нового жилья, в том числе для предоставления его в рамках [замены] аварийного», — прокомментировал Кощенко.

В разрушенном доме 52 квартиры. Если экспертиза ВНИИ ГО и ЧС даст окончательную оценку о непригодности жилья (17 декабря администрация Нижневартовска сообщила об оглашении предварительных итогов обследования — прим. URA.RU), пятиэтажку снесут. «Если квартира была в собственности, она будет замещаться за счет мены. В случае, если собственник погиб, то в соответствующие права вступят наследники. Я считаю, что следует дождаться окончательных итогов экспертизы и результатов расследования, чтобы решить все вопросы с наследством, банками и страховыми компаниями», — добавил Кощенко.

Ранее URA.RU сообщало, что оценивать квартиры в доме, где произошел взрыв, будут, исходя из рыночной стоимости. Собственники смогут либо переехать в новостройки, либо забрать деньги и купить жилье в удобном им районе.