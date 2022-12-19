Курганский бизнесмен выкупил пермскую компанию, чтобы работать на автобусном маршруте

19 декабря 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Перевозчик будет отвечать за межмуниципальный маршрут № 146 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области выкупил пермскую компанию «ВТБ-Авто» и получил временное свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146. Этот рейс следует из Кургана в Варгаши. О смене владельца URA.RU сообщили в компании. «Уже не мы собственники. Перевозчик из вашего региона. Просто еще юридический адрес не поменяли», — рассказал URA.RU представитель бывшего владельца компании. Он отметил, что владелец компании сменился примерно три недели назад. Протокол рассмотрения заявок на выдачу свидетельства размещен на сайте областного департамента экономического развития. В документе указано, что заявку на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146 помимо компании, зарегистрированной в Пермском крае, также подавал предприниматель из Кургана. В департаменте экономического развития отметили, что заявка компании соответствует требованиям. Ранее сообщалось, что власти искали временных перевозчиков на этот и восемь других межмуниципальных маршрутов. Временные свидетельства выдаются перевозчикам на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней.

Житель Курганской области выкупил пермскую компанию «ВТБ-Авто» и получил временное свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146. Этот рейс следует из Кургана в Варгаши. О смене владельца URA.RU сообщили в компании. «Уже не мы собственники. Перевозчик из вашего региона. Просто еще юридический адрес не поменяли», — рассказал URA.RU представитель бывшего владельца компании. Он отметил, что владелец компании сменился примерно три недели назад. Протокол рассмотрения заявок на выдачу свидетельства размещен на сайте областного департамента экономического развития. В документе указано, что заявку на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146 помимо компании, зарегистрированной в Пермском крае, также подавал предприниматель из Кургана. В департаменте экономического развития отметили, что заявка компании соответствует требованиям. Ранее сообщалось, что власти искали временных перевозчиков на этот и восемь других межмуниципальных маршрутов. Временные свидетельства выдаются перевозчикам на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней.