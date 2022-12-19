Курганский бизнесмен выкупил пермскую компанию, чтобы работать на автобусном маршруте

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Город. Курган, автобус
Перевозчик будет отвечать за межмуниципальный маршрут № 146 Фото:

Житель Курганской области выкупил пермскую компанию «ВТБ-Авто» и получил временное свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146. Этот рейс следует из Кургана в Варгаши. О смене владельца URA.RU сообщили в компании.

«Уже не мы собственники. Перевозчик из вашего региона. Просто еще юридический адрес не поменяли», — рассказал URA.RU представитель бывшего владельца компании. Он отметил, что владелец компании сменился примерно три недели назад.

Протокол рассмотрения заявок на выдачу свидетельства размещен на сайте областного департамента экономического развития. В документе указано, что заявку на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146 помимо компании, зарегистрированной в Пермском крае, также подавал предприниматель из Кургана. В департаменте экономического развития отметили, что заявка компании соответствует требованиям.

Ранее сообщалось, что власти искали временных перевозчиков на этот и восемь других межмуниципальных маршрутов. Временные свидетельства выдаются перевозчикам на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней.

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Житель Курганской области выкупил пермскую компанию «ВТБ-Авто» и получил временное свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146. Этот рейс следует из Кургана в Варгаши. О смене владельца URA.RU сообщили в компании. «Уже не мы собственники. Перевозчик из вашего региона. Просто еще юридический адрес не поменяли», — рассказал URA.RU представитель бывшего владельца компании. Он отметил, что владелец компании сменился примерно три недели назад. Протокол рассмотрения заявок на выдачу свидетельства размещен на сайте областного департамента экономического развития. В документе указано, что заявку на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 146 помимо компании, зарегистрированной в Пермском крае, также подавал предприниматель из Кургана. В департаменте экономического развития отметили, что заявка компании соответствует требованиям. Ранее сообщалось, что власти искали временных перевозчиков на этот и восемь других межмуниципальных маршрутов. Временные свидетельства выдаются перевозчикам на срок до подведения итогов конкурса, не превышающий 180 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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