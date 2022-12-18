Брат-двойняшка мэра Половинки Старжинского приезжал на побывку

Брата главы Половинки мобилизовали в октябре Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный брат-двойняшка мэра Половинки Александра Старжинского Евгений приезжал в родной поселок на побывку. Фото с братом на фоне новогодней елки опубликовал глава поселения на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Перед Новым годом родной брат-двойняшка приехал домой повидаться с семьей и друзьями», — подписал фото мэр Половинки.

Старжинский в телефонном разговоре с журналистом URA.RU отметили, что побывка была недолгой — чуть более суток, и брат сразу же уехал. «Его отпустили домой повидаться с нами буквально на день. Евгений уже вернулся в Елань, где проходил переподготовку в учебном центре. На этой неделе переподготовка завершается, и часть отправится дальше на боевое слаживание», — уточнил мэр.

Ранее URA.RU писало, что самый молодой мэр Югры передал мобилизованному брату квадрокоптер. Раньше на него снимали виды поселка Половинка и праздничные мероприятия, теперь аппарат пригодится на СВО.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора. Призывники, по его словам, не попадут в зону спецоперации.