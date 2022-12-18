Политологи также ожидают отставки по коррупционным делам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году будут завершены судебные разбирательства по коррупционным делам, что может вызвать волну отставок в органах власти. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве и региональные политологи.

«Ранее губернатор анонсировал жесткие наказания для чиновников, замеченных в коррупционных скандалах. После его заявления по всему округу стали вскрываться мелкие коррупционные нарушения, но громких отставок не случилось. Это связано с тем, что многие дела еще находятся в производстве у правоохранительных и судебных органов. Поэтому, череда громких отставок среди чиновников ожидает ЯНАО в следующем году», — рассказал источник в правительстве региона.

Также о возможных отставках говорит политолог Александр Безделов. «В 2023 году мы увидим, способен ли Дмитрий Артюхов сдержать обещания о борьбе с коррупцией в органах власти. И я не вижу причин, по которым губернатор может отказаться от своих слов. Будут обращение со стороны правоохранительных органов — будет мгновенная реакция со стороны Артюхова», — считает Безделов.

Член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин также считает, что Ямал всегда стремился к чистоте и прозрачности при расследовании коррупционных дел. «Для региональной власти наличие коррупционеров — это слишком тяжелые гири. Поэтому, мы наверняка увидим отставки, если для них будут достаточные основания», — уверен Забродин.

Оба политолога сходятся в едином мнении, для того, чтобы властные структуры смогли очиститься от недобросовестных чиновников одного желания губернатора недостаточно. Для этого необходима серьезная работа правоохранительных и судебных органов.

В правительство региона и правоохранительные органы были направлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что главе отдела по борьбе с коррупцией в ЯНАО Дамиру Садыкову добавили полномочий. Теперь он может запрашивать дополнительную информацию о финансах при проведении проверок в региональных ведомствах.