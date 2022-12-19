Курганский губернатор принес соболезнования родным и коллегам заслуженного врача РФ

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Губернатор Шумков принес свои соболезнования родственникам и коллегам хирурга Дохоляна Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родственникам и коллегам заслуженного врача России, заведующего отделением хирургии Курганской области детской клинической больницы имени Красного креста Грачика Дохоляна. Его слова опубликовал telegram-канал «Курганская область официально».

«Выражаю соболезнования родным и близким, коллективу больницы имени Красного Креста, всем, кому посчастливилось знать этого незаурядного человека, Врача с большой буквы. Это невосполнимая утрата для всей Курганской области», — говорит Шумков. По его словам, выдающийся детский хирург за свою жизнь принес в мир много добра и света благодаря своему труду.

Губернатор отметил, что почти четыре десятка лет Дохолян посвятил служению медицине и спасению жизни маленьких пациентов. «Сотни прошедших за эти годы через его руки ребятишек продолжают жить, любить, творить <…> И все благодаря тому, что Бог однажды послал им ангела-хранителя в лице Грачика Мкртычевича», — пишет губернатор.

Ранее URA.RU писало, что Грачик Дохолян скончался в отделении реанимации 19 декабря от тяжелой болезни. Прощание с ним пройдет 21 декабря с 11:00 до 13:00 в Свято-Троицком соборе.

Грачик Дохолян посвятил более 40 лет лечению детей и оказанию экстренной помощи
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Глава Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родственникам и коллегам заслуженного врача России, заведующего отделением хирургии Курганской области детской клинической больницы имени Красного креста Грачика Дохоляна. Его слова опубликовал telegram-канал «Курганская область официально». «Выражаю соболезнования родным и близким, коллективу больницы имени Красного Креста, всем, кому посчастливилось знать этого незаурядного человека, Врача с большой буквы. Это невосполнимая утрата для всей Курганской области», — говорит Шумков. По его словам, выдающийся детский хирург за свою жизнь принес в мир много добра и света благодаря своему труду. Губернатор отметил, что почти четыре десятка лет Дохолян посвятил служению медицине и спасению жизни маленьких пациентов. «Сотни прошедших за эти годы через его руки ребятишек продолжают жить, любить, творить <…> И все благодаря тому, что Бог однажды послал им ангела-хранителя в лице Грачика Мкртычевича», — пишет губернатор. Ранее URA.RU писало, что Грачик Дохолян скончался в отделении реанимации 19 декабря от тяжелой болезни. Прощание с ним пройдет 21 декабря с 11:00 до 13:00 в Свято-Троицком соборе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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