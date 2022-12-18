В Кургане умер заслуженный врач РФ

В Кургане скончался детский хирург областной больницы «Красного Креста», заслуженный врач России Грачик Дохолян. Об этом сообщил главный врач медучреждения.
«Сегодня, 19 декабря, в 6 часов утра в реанимационном отделении Курганской областной больницы от тяжелой болезни скончался опытнейший детский хирург, заслуженный врач России Грачик Дохолян. Врач находился в реанимации несколько суток», — передает портал «Область 45». О времени и месте прощания с Дохоляном будет сообщено позднее.
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В Кургане скончался детский хирург областной больницы «Красного Креста», заслуженный врач России Грачик Дохолян. Об этом сообщил главный врач медучреждения. «Сегодня, 19 декабря, в 6 часов утра в реанимационном отделении Курганской областной больницы от тяжелой болезни скончался опытнейший детский хирург, заслуженный врач России Грачик Дохолян. Врач находился в реанимации несколько суток», — передает портал «Область 45». О времени и месте прощания с Дохоляном будет сообщено позднее. Ранее URA.RU писало, что в Кургане скончалась бывший директор гимназии № 31, заслуженный учитель РФ Мария Калугина. До этого также сообщалось о смерти легендарного разработчика курганских БМП, заслуженном машиностроителе РСФСР Даниле Релине.