18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Кургане умер заслуженный врач РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , столовая, чай, белый халат, весы, обед, питание, медицина, медик
Умер врач курганской областной больницы «Красного Креста» Грачик Дохолян (архивное фото) Фото:

В Кургане скончался детский хирург областной больницы «Красного Креста», заслуженный врач России Грачик Дохолян. Об этом сообщил главный врач медучреждения.

«Сегодня, 19 декабря, в 6 часов утра в реанимационном отделении Курганской областной больницы от тяжелой болезни скончался опытнейший детский хирург, заслуженный врач России Грачик Дохолян. Врач находился в реанимации несколько суток», — передает портал «Область 45». О времени и месте прощания с Дохоляном будет сообщено позднее.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане скончалась бывший директор гимназии № 31, заслуженный учитель РФ Мария Калугина. До этого также сообщалось о смерти легендарного разработчика курганских БМП, заслуженном машиностроителе РСФСР Даниле Релине.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

В Кургане скончался детский хирург областной больницы «Красного Креста», заслуженный врач России Грачик Дохолян. Об этом сообщил главный врач медучреждения. «Сегодня, 19 декабря, в 6 часов утра в реанимационном отделении Курганской областной больницы от тяжелой болезни скончался опытнейший детский хирург, заслуженный врач России Грачик Дохолян. Врач находился в реанимации несколько суток», — передает портал «Область 45». О времени и месте прощания с Дохоляном будет сообщено позднее. Ранее URA.RU писало, что в Кургане скончалась бывший директор гимназии № 31, заслуженный учитель РФ Мария Калугина. До этого также сообщалось о смерти легендарного разработчика курганских БМП, заслуженном машиностроителе РСФСР Даниле Релине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...