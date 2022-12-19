Генсек ООН не видит перспектив для мирных переговоров России и Украины

В ООН не видят перспектив мирных переговоров по конфликту на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в ходе пресс-конференции.
«Нам нужно выждать момент, когда перспектива переговоров станет реальной. Я не вижу в ближайшее время подобных перспектив. ООН попытается быть полезной, предлагая платформы для диалога Киева и Москвы, но у нас нет иллюзии, что реальные мирные переговоры возможны в ближайшее время. Однако я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — заявил он. Трансляция пресс-конференции идет на
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!