Генсек ООН не видит перспектив для мирных переговоров России и Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон, украинские военные
В ООН не видят перспектив мирных переговоров по конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в ходе пресс-конференции.

«Нам нужно выждать момент, когда перспектива переговоров станет реальной. Я не вижу в ближайшее время подобных перспектив. ООН попытается быть полезной, предлагая платформы для диалога Киева и Москвы, но у нас нет иллюзии, что реальные мирные переговоры возможны в ближайшее время. Однако я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — заявил он. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале Global News.

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Перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в ходе пресс-конференции. «Нам нужно выждать момент, когда перспектива переговоров станет реальной. Я не вижу в ближайшее время подобных перспектив. ООН попытается быть полезной, предлагая платформы для диалога Киева и Москвы, но у нас нет иллюзии, что реальные мирные переговоры возможны в ближайшее время. Однако я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — заявил он. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале Global News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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