Генсек ООН не видит перспектив для мирных переговоров России и Украины

19 декабря 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

В ООН не видят перспектив мирных переговоров по конфликту на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в ходе пресс-конференции. «Нам нужно выждать момент, когда перспектива переговоров станет реальной. Я не вижу в ближайшее время подобных перспектив. ООН попытается быть полезной, предлагая платформы для диалога Киева и Москвы, но у нас нет иллюзии, что реальные мирные переговоры возможны в ближайшее время. Однако я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — заявил он. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале Global News.

Перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в ходе пресс-конференции. «Нам нужно выждать момент, когда перспектива переговоров станет реальной. Я не вижу в ближайшее время подобных перспектив. ООН попытается быть полезной, предлагая платформы для диалога Киева и Москвы, но у нас нет иллюзии, что реальные мирные переговоры возможны в ближайшее время. Однако я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — заявил он. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале Global News.