В ЯНАО школьников отправят на досрочные каникулы

В ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения, а с 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя.
«Завтрашний день, 20 декабря, будет переходным на новый режим обучения. В ГИС „Образование Ямала“ ученики смогут получить задания. Такое решение принято на основании постановления окружного Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Также в информации указано, что классные руководители оповещают родителей. Но для детей, которые завтра посетят в школу, уроки пройдут по расписанию.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. В медицинских учреждениях введен обязательный масочный режим.
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