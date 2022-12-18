18 декабря 2022
17 декабря 2022

В ЯНАО школьников отправят на досрочные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, зима, ученики, дети, школьники
Школьники ЯНАО с 26 декабря отправляются на досрочные каникулы Фото:
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В ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения, а с 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя.

«Завтрашний день, 20 декабря, будет переходным на новый режим обучения. В ГИС „Образование Ямала“ ученики смогут получить задания. Такое решение принято на основании постановления окружного Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Также в информации указано, что классные руководители оповещают родителей. Но для детей, которые завтра посетят в школу, уроки пройдут по расписанию.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. В медицинских учреждениях введен обязательный масочный режим.

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В ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения, а с 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя. «Завтрашний день, 20 декабря, будет переходным на новый режим обучения. В ГИС „Образование Ямала“ ученики смогут получить задания. Такое решение принято на основании постановления окружного Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что классные руководители оповещают родителей. Но для детей, которые завтра посетят в школу, уроки пройдут по расписанию. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. В медицинских учреждениях введен обязательный масочный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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