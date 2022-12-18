В ЯНАО школьников отправят на досрочные каникулы

19 декабря 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Школьники ЯНАО с 26 декабря отправляются на досрочные каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 В ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения, а с 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя. «Завтрашний день, 20 декабря, будет переходным на новый режим обучения. В ГИС „Образование Ямала“ ученики смогут получить задания. Такое решение принято на основании постановления окружного Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что классные руководители оповещают родителей. Но для детей, которые завтра посетят в школу, уроки пройдут по расписанию. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. В медицинских учреждениях введен обязательный масочный режим.

В ЯНАО с 20 декабря учащиеся переводятся на дистанционный режим обучения, а с 26 декабря у школьников начнутся досрочные зимние каникулы. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя. «Завтрашний день, 20 декабря, будет переходным на новый режим обучения. В ГИС „Образование Ямала“ ученики смогут получить задания. Такое решение принято на основании постановления окружного Роспотребнадзора», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что классные руководители оповещают родителей. Но для детей, которые завтра посетят в школу, уроки пройдут по расписанию. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. В медицинских учреждениях введен обязательный масочный режим.