Путин наградил глав новых регионов орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством» врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, врио главы Запорожской области Евгения Балицкого и врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Российский глава принял участие во вручении государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Также орденов были удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» заместителя уральского полпреда Бориса Кириллова. Также российский глава наградил орденом Мужества посмертно погибшую при обстреле Донецка депутата парламента ДНР Марию Пирогову, пишет RT. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России, Орден Мужества и десять медалей «За отвагу» участникам СВО, пишут «Дни.ру».
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Президент России Владимир Путин наградил орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством» врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, врио главы Запорожской области Евгения Балицкого и врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Российский глава принял участие во вручении государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Также орденов были удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» заместителя уральского полпреда Бориса Кириллова. Также российский глава наградил орденом Мужества посмертно погибшую при обстреле Донецка депутата парламента ДНР Марию Пирогову, пишет RT. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России, Орден Мужества и десять медалей «За отвагу» участникам СВО, пишут «Дни.ру».