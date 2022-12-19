Путин: белорусских летчиков обучат летать с ядерными боезарядами

19 декабря 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Путин заявил о боевом слаживании войск России и Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военное сотрудничество России и Белоруссии будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. В частности, экипажи самолетов готовятся обучаться «возможному применению боеприпасов со специальной боевой частью». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске. Российский лидер заявил о достигнутой договоренности по подготовке экипажей боевых самолетов Белоруссии, переоборудованных под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью («боеприпасов со специальной боевой частью», отметил президент России). Он отметил, что подобное сотрудничество — не изобретение России. «США проводят такие учения с НАТО на протяжении десятилетий», — заявил Путин. Трансляция ведется в telegram-канале «Кремль. Новости». Путин также сообщил, что на территории Белоруссии проводится боевое слаживание частей и подразделений. «Мы сообща принимаем все меры для безопасности стран. Приоритетное внимание уделяется подготовке войск, повышению их боеспособности, проведению учений и других мероприятий. Расширяются взаимные поставки вооружений и совместное производство новой военной техники», — сообщил Путин. Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за поставленные в Белоруссию ЗРК С-400 и ракетный комплекс «Искандер». В понедельник, 19 декабря, в Минске прошли российско-белорусские переговоры. Осуждался широкий круг вопросов, в том числе экономического и военного характера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военное сотрудничество России и Белоруссии будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. В частности, экипажи самолетов готовятся обучаться «возможному применению боеприпасов со специальной боевой частью». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске. Российский лидер заявил о достигнутой договоренности по подготовке экипажей боевых самолетов Белоруссии, переоборудованных под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью («боеприпасов со специальной боевой частью», отметил президент России). Он отметил, что подобное сотрудничество — не изобретение России. «США проводят такие учения с НАТО на протяжении десятилетий», — заявил Путин. Трансляция ведется в telegram-канале «Кремль. Новости». Путин также сообщил, что на территории Белоруссии проводится боевое слаживание частей и подразделений. «Мы сообща принимаем все меры для безопасности стран. Приоритетное внимание уделяется подготовке войск, повышению их боеспособности, проведению учений и других мероприятий. Расширяются взаимные поставки вооружений и совместное производство новой военной техники», — сообщил Путин. Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за поставленные в Белоруссию ЗРК С-400 и ракетный комплекс «Искандер». В понедельник, 19 декабря, в Минске прошли российско-белорусские переговоры. Осуждался широкий круг вопросов, в том числе экономического и военного характера.