18 декабря 2022
17 декабря 2022

В ЯНАО ищут водителя-курьера на зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьер будет доставлять заказы из магазина (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водителю-курьеру с личным автомобилем готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована сайте hh.ru.

«Обязанности: водитель-курьер забирает собранные заказы из магазина и отвозит клиентам. Зарплата — от 82 000 до 150 000 рублей на руки», — указано в объявлении.

Работодатель обещает еженедельные выплаты, гибкий график, оплату мобильной связи и интернета, а также страхование здоровья и скидки на питание. Возможна подработка в вечернее время и выходные дни. Вакансию разместила компания «Департамент F53», которая занимается подбором персонала.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое сборщику мебели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом врачу-хирургу предлагают зарплату до 170 тысяч рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) водителю-курьеру с личным автомобилем готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована сайте hh.ru. «Обязанности: водитель-курьер забирает собранные заказы из магазина и отвозит клиентам. Зарплата — от 82 000 до 150 000 рублей на руки», — указано в объявлении. Работодатель обещает еженедельные выплаты, гибкий график, оплату мобильной связи и интернета, а также страхование здоровья и скидки на питание. Возможна подработка в вечернее время и выходные дни. Вакансию разместила компания «Департамент F53», которая занимается подбором персонала. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое сборщику мебели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом врачу-хирургу предлагают зарплату до 170 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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