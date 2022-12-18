В ЯНАО ищут водителя-курьера на зарплату в 150 тысяч рублей

19 декабря 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Курьер будет доставлять заказы из магазина (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) водителю-курьеру с личным автомобилем готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована сайте hh.ru. «Обязанности: водитель-курьер забирает собранные заказы из магазина и отвозит клиентам. Зарплата — от 82 000 до 150 000 рублей на руки», — указано в объявлении. Работодатель обещает еженедельные выплаты, гибкий график, оплату мобильной связи и интернета, а также страхование здоровья и скидки на питание. Возможна подработка в вечернее время и выходные дни. Вакансию разместила компания «Департамент F53», которая занимается подбором персонала. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое сборщику мебели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом врачу-хирургу предлагают зарплату до 170 тысяч рублей.

В Ноябрьске (ЯНАО) водителю-курьеру с личным автомобилем готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована сайте hh.ru. «Обязанности: водитель-курьер забирает собранные заказы из магазина и отвозит клиентам. Зарплата — от 82 000 до 150 000 рублей на руки», — указано в объявлении. Работодатель обещает еженедельные выплаты, гибкий график, оплату мобильной связи и интернета, а также страхование здоровья и скидки на питание. Возможна подработка в вечернее время и выходные дни. Вакансию разместила компания «Департамент F53», которая занимается подбором персонала. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое сборщику мебели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом врачу-хирургу предлагают зарплату до 170 тысяч рублей.