19 декабря 2022

НАТО направит боевую группировку к границам Украины

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Власти Румынии одобрили решение НАТО создать боевую группировку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО создаст боевую группировку на территории Румынии. Власти страны одобрили такое решение членов Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Agerpres.

«Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции», — передает агентство. Президент Румынии Клаус Йоханнис добавил, что боевая группа упрочит партнерство с Францией и позволит увеличить оборонный потенциал НАТО.

Ранее американские сенаторы заявили о необходимости усилить присутствие НАТО на границе с Украиной. Позднее лидеры стран НАТО решили создать боевые группы для противодействия России. Их планировалось разместить в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

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НАТО создаст боевую группировку на территории Румынии. Власти страны одобрили такое решение членов Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Agerpres. «Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции», — передает агентство. Президент Румынии Клаус Йоханнис добавил, что боевая группа упрочит партнерство с Францией и позволит увеличить оборонный потенциал НАТО. Ранее американские сенаторы заявили о необходимости усилить присутствие НАТО на границе с Украиной. Позднее лидеры стран НАТО решили создать боевые группы для противодействия России. Их планировалось разместить в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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