НАТО направит боевую группировку к границам Украины 20 декабря 2022 в 02:14 Размер текста - 17 + Власти Румынии одобрили решение НАТО создать боевую группировку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО создаст боевую группировку на территории Румынии. Власти страны одобрили такое решение членов Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Agerpres. «Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции», — передает агентство. Президент Румынии Клаус Йоханнис добавил, что боевая группа упрочит партнерство с Францией и позволит увеличить оборонный потенциал НАТО. Ранее американские сенаторы заявили о необходимости усилить присутствие НАТО на границе с Украиной. Позднее лидеры стран НАТО решили создать боевые группы для противодействия России. Их планировалось разместить в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. НАТО создаст боевую группировку на территории Румынии. Власти страны одобрили такое решение членов Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Agerpres. «Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции», — передает агентство. Президент Румынии Клаус Йоханнис добавил, что боевая группа упрочит партнерство с Францией и позволит увеличить оборонный потенциал НАТО. Ранее американские сенаторы заявили о необходимости усилить присутствие НАТО на границе с Украиной. Позднее лидеры стран НАТО решили создать боевые группы для противодействия России. Их планировалось разместить в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям