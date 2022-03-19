Сенаторы США хотят усилить присутствие НАТО на границе с Украиной

НАТО следует еще больше усилить свое присутствие в Восточной Европе, считают американские сенаторы Фото: The White House

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Присутствие НАТО на границе с Украиной должно быть усилено. Для размещения группировки можно выбрать Румынию, следует из обращения 11 американских сенаторов к президенту США Джо Байдену, пишет газета Politiko.

«Нужно сделать больше для усиления мер сдерживания России на юго-восточном фланге… Призываем НАТО согласиться на создание усиленного передового присутствия в Румынии», — следует из заявления сенаторов, на которое ссылается газета.

Также они требуют от НАТО «рассмотреть более стратегический и комплексный подход к Черноморскому региону», где действия России, по их мнению, наиболее угрожают «союзникам и партнерам США». Вместо Румынии страной, которая должна принять усиленную группировку НАТО, может стать одна из стран Балтии. Еще одним уязвимым регионом Европы, по их словам, являются Балканы. Здесь и до спецоперации на Украине была «пороховая бочка», связанная с конфликтом Сербии и Косово, отмечают сенаторы, поэтому США стоит уделить региону более пристальное внимание.

Как напоминает ТАСС, 24 марта запланирован экстренный саммит НАТО по «оказанию помощи Украине и ответу на действия России». Президент Румынии Клаус Йоханнис уже заявил, что в ходе встречи будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По заявлению президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий соседнего государства. В США неоднократно заявляли, что не хотят прямого конфликта с Россией, однако приняли беспрецедентные меры военной помощи Украине. В частности, в страну направляется большое количество оружия, в том числе еще советского производства, а президент США Джо Байден пообещал выделить на военную помощь Украине один миллиард долларов.

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